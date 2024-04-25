Небензя заявил о важности запрета любых вооружений в космосе

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Российская Федерация хочет запрета любых вооружений в космосе, не только оружия массового уничтожения. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?» — заявил Небензя, обращаясь к постпреду Соединенных Штатов.Он уточнил, что Россия готова заключить международную юридически обязывающую договоренность, содержащую всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено в Договоре о космосе.
«Но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнеры, которые как раз и занимаются активно военным освоением космоса», — отметил постпред.Ранее сообщалось, что СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак