Небензя: резолюция США по Украине отправная точка для урегулирования конфликта

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
По словам Василия Небензя, принятая Совбезом ООН американская резолюция по украинскому кризису является отправной точкой в урегулировании конфликта. Об этом постоянный представитель РФ при ООН заявил в ходе выступления после голосования по резолюции.
«Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса», — заявил Небензя.
Представитель РФ назвал данную резолюцию не идеальной, но первой попыткой совета идти конструктивным путем, ориентированным на мир. Сам конфликт Небензя назвал историей с очень сложным генезисом, который нельзя сводить к противостоянию России и Украины. При этом попытки урегулировать конфликт не будут удачными если не восстановить конструктивный диалог между мировыми лидерами. Помимо этого Небензя призвал не дать сорвать попытки РФ и США прекратить украинский кризис.
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