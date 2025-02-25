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В ООН поддержали американскую резолюцию по Украине без антироссийской риторики

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине без антироссийской риторики, при этом отвергнув все предложенные изменения со стороны РФ. Об этом пишут РИА Новости.
«Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки», — передает корреспондент агентства.

Данную резолюцию поддержали 10 стран, в числе который Китай, США и Россия. Еще пять государств воздержались, а против не проголосовал никто. В предложенной Штатами резолюции призывают незамедлительно прекратить украинский конфликт и заключить мир между Киевом и Москвой. К тому же авторы выразили скорбь в связи с гибелью людей в боевых действиях между РФ и Украиной.

Ранее Россия предложила внести некоторые поправки в резолюцию. Среди них было предложение устранить «коренные причины» украинского кризиса. Все предложенные российской стороной корректировки были отвергнуты.

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Пленный боец ВСУ рассказал, как командир избивал подчиненных гирей
Пленный боец ВСУ: командир избивал своих подчиненных гирей
25 февраля 2025, 04:08

Фото: iStock/NataliaAlkema

По словам пленного солдата ВСУ из Хмельницкой области Александра Доминика, командир его подразделения избивал своих подчиненных гирей. Об этом сообщают ТАСС.
«Командир издевался, бил гирей, разбивал голову, ребра», — поделился украинский боец.

К тому же Доминик рассказал о своей мобилизации в ряды ВСУ. Сотрудники ТЦК вломились в его дом вместе с участковым и насильно вывезли в военкомат. После пройденной медкомиссии в один день его отправили обучаться работе сваркой. На полигон Доминика отказались направлять из-за деформированной руки.

Далее солдат отправился в Донецк, где на протяжении двух месяцев ремонтировал технику. Из-за истязательств, которые описаны выше, Доминик сбежал из части вместе с еще тремя военнослужащими.

Спустя девять месяцев его вновь насильно мобилизовали и отправили в Курскую область. Там же он и был взят в плен солдатами российской армии.

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В Британии не исключили возвращение РФ в состав «Большой семерки»
25 февраля 2025, 03:08

Фото: iStock/nevenmn

Замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис заявил, что его страна не исключает возможности возвращения России в состав «Большой семерки» (G7). Об этом он рассказал в своем интервью для британской радиостанции Times Radio
«Это тема, которая будет обсуждаться с международными союзниками», — пояснил Джарвис.

Замглавы МВД отметил, что данный вопрос без сомнения будет поднят после урегулирования украинского конфликта. Эту тему также обсудят президент США Дональд Трамп и британский премьер Кир Стармер во время своей встречи 27 февраля. По информации газеты The Times, там Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет настаивать на участии Украины в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Россия была исключена из G8 в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. На сегодняшний день в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Макрон поддержал надежды Трампа по урегулированию конфликта на Украине в следующие несколько недель
Макрон надеется на урегулирование украинского конфликта в ближайшие недели
25 февраля 2025, 02:49

Фото: iStock/IherPhoto

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал надежды американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта в следующие несколько недель. Об этом Макрон заявил в беседе с Fox News.
«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — сказал Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о «хороших причинах» для возобновления диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Французский лидер поддержал наличие диалога между государствами, в особенности при наличии у них разногласий.

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#рф
#франция
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Небензя: резолюция США по Украине отправная точка для урегулирования конфликта
25 февраля 2025, 02:39

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

По словам Василия Небензя, принятая Совбезом ООН американская резолюция по украинскому кризису является отправной точкой в урегулировании конфликта. Об этом постоянный представитель РФ при ООН заявил в ходе выступления после голосования по резолюции.
«Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса», — заявил Небензя.

Представитель РФ назвал данную резолюцию не идеальной, но первой попыткой совета идти конструктивным путем, ориентированным на мир. Сам конфликт Небензя назвал историей с очень сложным генезисом, который нельзя сводить к противостоянию России и Украины. При этом попытки урегулировать конфликт не будут удачными если не восстановить конструктивный диалог между мировыми лидерами. Помимо этого Небензя призвал не дать сорвать попытки РФ и США прекратить украинский кризис.

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Трамп: один из первых звонков после победы на выборах в США был Путину
25 февраля 2025, 00:44

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, после его победы на выборах одним из первых его телефонных разговоров был главой РФ Владимиром Путиным. Этим американский лидер поделился на пресс-конференции.
«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением», — сказал Трамп журналистам.

Американский президент подчеркнул, что российская сторона настроена на урегулирование украинского кризиса и желает завершить конфликт. К тому же Трамп отметил важность данного диалога для двухсторонних отношений между РФ и США. Администрация главы Штатов постоянно поддерживает диалог с российской стороной и работает с Путиным и его окружением.

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