В ООН поддержали американскую резолюцию по Украине без антироссийской риторики

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Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине без антироссийской риторики, при этом отвергнув все предложенные изменения со стороны РФ. Об этом пишут РИА Новости.
«Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки», — передает корреспондент агентства.
Данную резолюцию поддержали 10 стран, в числе который Китай, США и Россия. Еще пять государств воздержались, а против не проголосовал никто. В предложенной Штатами резолюции призывают незамедлительно прекратить украинский конфликт и заключить мир между Киевом и Москвой. К тому же авторы выразили скорбь в связи с гибелью людей в боевых действиях между РФ и Украиной.
Ранее Россия предложила внести некоторые поправки в резолюцию. Среди них было предложение устранить «коренные причины» украинского кризиса. Все предложенные российской стороной корректировки были отвергнуты.
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Иван Мусатов