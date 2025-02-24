ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине, против коей выступили США

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Антироссийскую резолюцию по Украине одобрила Генассамблея ООН в то время, как США не стали этого делать. Подробности приводит РИА Новости. Таким образом документ одобрили 93 страны, против выступили 18, а 65 — воздержались.
Резолюция призвала к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины».
О том, что США впервые с начала боевых действий не стали соавторами документа, стало известно в минувший четверг, 20 февраля.
Похоже, что после российско-американских переговоров 18 февраля риторика США постепенно меняется. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что диалог получился полезным.
Ранее сообщалось, что увидел президент США Дональд Трамп во Владимире Зеленском.
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О том, что США впервые с начала боевых действий не стали соавторами документа, стало известно в минувший четверг, 20 февраля.
Похоже, что после российско-американских переговоров 18 февраля риторика США постепенно меняется. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что диалог получился полезным.
Ранее сообщалось, что увидел президент США Дональд Трамп во Владимире Зеленском.
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Никита Кротов