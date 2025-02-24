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ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине, против коей выступили США

Фото: istockphoto/Askolds

Фото: istockphoto/Askolds

Антироссийскую резолюцию по Украине одобрила Генассамблея ООН в то время, как США не стали этого делать. Подробности приводит РИА Новости. Таким образом документ одобрили 93 страны, против выступили 18, а 65 — воздержались.
Резолюция призвала к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины».

О том, что США впервые с начала боевых действий не стали соавторами документа, стало известно в минувший четверг, 20 февраля.

Похоже, что после российско-американских переговоров 18 февраля риторика США постепенно меняется. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что диалог получился полезным.

Ранее сообщалось, что увидел президент США Дональд Трамп во Владимире Зеленском.

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Путин: рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у экс-главкома ВСУ Залужного
24 февраля 2025, 23:30

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Рейтинг Владимира Зеленского у украинского народа в два раза ниже, чем у бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по редкоземельным металлам РФ.
«И вот здесь у нынешнего главы [киевского] режима проблемы, потому что на самом деле неважно, сколько у него процентов – четыре или сколько. Важно другое: у него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника – это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон», — рассказал Путин.

Также глава РФ оценил шансы Зеленского победить на будущих выборах на Украине. Как отметил российский президент, вероятность повторного избрания главы киевского режима равна нулю.

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Путин: власть на Украине нужно давать тем людям, которым будет доверять народ
24 февраля 2025, 23:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Презиент России Владимир Путин заявил, что к власти на Украине нужно подпускать тех людей, которым будет доверять народ. Об этом глава государства сказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины», — сказал Путин автору программы Павлу Зарубину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о судьбе российских замороженных активов. По словам главы республики, их конфискация не представляется возможной, так как подобные действия будут противоречить международному праву.

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Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий
Трамп: возврат Украине утраченных территорий — непростая задача
24 февраля 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Diy13

Возврат Украине утраченных ею территорий — «непростая задача», однако этот вопрос подлежит обсуждению, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Вернуть утраченные территории — это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс. Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано», — ответил республиканец.
После госпереворота на Украине в 2013 году, получившего название «Евромайдан», стать российским регионом захотели жители крымского полуострова. Затем, в 2015 году, в состав России вошел Севастополь, а в 2022 году субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Вхождение указанных территорий в состав Российской Федерации произошло в результате референдумов.

Ранее стало известно, когда может закончиться спецоперация на Украине.

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Трамп сделал заявление о России
Трамп: у России есть интересующие США товары
24 февраля 2025, 22:39

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

У России имеется множество интересующих США товаров, включая редкоземельные ресурсы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
«Да, мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна - самая большая по площади», — сказал хозяин Белого дома.
Он резюмировал, что первым пунктом переговоров является прекращение боевых действий на Украине.

Республиканцы под руководством Дональда Трампа пришли к власти 20 января 2025 года. Одним из главных обещаний заокеанского лидера стало завершение украинского конфликта.

Ранее сообщалось о том, как Трамп воспринимает Украину.

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Макрон высказался о замороженных активах России
Макрон: изъять замороженные активы РФ нельзя, это противоречит праву
24 февраля 2025, 22:25

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Конфискация замороженных российских активов не представляется возможной, поскольку она противоречит международному праву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — произнес французский лидер.

Макрон добавил, что вопрос замороженных активов РФ должен стать частью переговорного процесса по Украине.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что на восстановление республики понадобится 500 миллиардов евро. Политик подчеркивал, что первичным источником финансирования для этого станут российские активы.

Перед этим сообщалось, что возмутило пользователей сети, и как с этим связана Украина.

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