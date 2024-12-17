Небензя высказался о схемах заморозки конфликта Зеленского

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)
Россия не согласится на схемы заморозки украинского конфликта. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
«Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», — заявил Небензя.
По его словам, заморозка конфликта приведет лишь к тому, что киевский режим получит передышку на поле боя и приведет к перевооружению Украины. Небензя подчеркнул, что НАТО не может принимать участие в урегулировании конфликта.
Дипломат отметил, что Москва выдвинула всем понятные и логичные условия завершения противостояния, и другие формы ее не устроят и не устранят угрозы для России. Он добавил, что псевдомирные инициативы Владимира Зеленского являются «дымовой завесой» перед какой-либо эскалацией, напомнив о вторжении ВСУ в курское приграничье.
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Элина Позднякова