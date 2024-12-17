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Трамп высказался о возможных уступках Украины по территориальному вопросу

Трамп ​позже ответит на вопрос о возможных уступках Украиной территорий для РФ
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал возможные территориальные уступки Украины. На вопрос о том, должна ли Украина уступить часть своих земель России, Трамп ответил, что сможет дать точный ответ только после первых встреч с лидерами обеих стран.
Он подчеркнул, что территориям, которые перешли под контроль России, нанесён значительный ущерб, и возвращение жителей туда может быть проблематичным.

«Там нет ни одного здания и люди не вернутся туда», — отметил Трамп.


Ранее «Радио 1» передавало, что Небензя обвинил Киев в отказе от движения к мирному решению конфликта.

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Небензя обвинил Киев в отказе от мирного решения конфликта
Небензя: Киев не желает двигаться к мирному урегулированию
17 декабря 2024, 00:10

Фото: iStock/Diy13

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации на Украине, заявил, что Киев вновь продемонстрировал нежелание двигаться к миру. Он отметил, что украинские власти отвергли предложение Венгрии о рождественском перемирии и обмене пленными.
Россия передала список для обмена пленными в тот же день, когда была предложена мирная инициатива. Он включал свыше 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

Однако украинское руководство отвергло инициативу, что, по словам Небензи, подчёркивает их нежелание идти на компромисс даже в праздничный период.

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — передает слова Небензя ТАСС.
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#россия
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#зеленский
#киев
#сво
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Украина поставила на вооружение лазерное оружие, утверждают в ВСУ
Сухаревский: Украина стала пятой страной, имеющей на вооружении лазерное оружие
16 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/by-studio

Украина стала пятой страной в мире, которая имеет на вооружении лазерное оружие. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. Его слова приводит украинское издание «Фокус».
«У Украины есть лазерное оружие под названием "Трезубец". Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — заявил Сухаревский.

По его словам, украинское лазерное оружие способно сбивать самолеты на высоте более двух км. Сухаревский отметил, что лазер есть и «действительно работает». А в настоящее проводится работа по масштабированию и усилению этого оружия.

Также Сухаревский добавил, что ВСУ начали применять дроны-«матки», которые заносят ударные FPV на 70 км для ударов по российским территориям, выступая при этом ретрансляторами.

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#самолёты
#оружие
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Причастный к ракетным ударам по Луганску Фисун приговорён к тюремному сроку
16 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 20-летнего гражданина Украины Данила Фисуна к 17 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Была доказана его причастность к нанесении ударов по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.
Об этом РИА Новости рассказала старший помощник прокурора республики Елена Усачёва. В мае прошлого года ВСУ нанесли удар по столице республики с использованием двух крылатых ракет Storm Shadow и ракеты противодействия ПВО ADM-160B MALD. В результате атаки ранения получили шестеро детей, были повреждены здания административного назначения и шесть жилых домов.

Судом и следствием было установлено, что Фисун в мае и апреле 2023 года добровольно собирал данные о местах базирования и перемещениях российских войск и систем ПВО на территории ЛНР. Собранную информацию он посредством интернет-мессенджера передавал украинским спецслужбам. Впоследствии эти сведения могли быть использованы ВСУ.

Шпион получил 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Таким образом, суд согласился с позицией государственного обвинения, заключила Елена Усачёва.

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#ракеты
#удар
#пво
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Порошенко*: В последнее время власти Киева перестали использовать слово «победа»
16 декабря 2024, 18:49

Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

В последнее время украинские власти изменили риторику, говоря о конфликте с Россией. И военные, и чиновники практически перестали употреблять слово «победа» в разговорах на эту тему.
На такую особенность обратил внимание бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко*.

«В течение последних трех недель слово "победа" исчезло из речевого обихода властей», — написал бывший глава соседней страны.

Политик и бизнесмен также отметил, что по забавному совпадению это произошло сразу после того, как нелегитимный президент Зеленский представил свой так называемый «план победы». По словам Порошенко*, теперь речь идёт лишь о заморозке конфликта и поиске формулы мира.

«Власть, народ и государство, не верящие в свою победу, обречены на поражение», — заявил экс-президент Украины.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#украина
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ВС РФ ликвидировали 350 боевиков ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре
16 декабря 2024, 18:44

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские десантники ликвидировали 350 из 700 боевиков ВСУ, окружённых в районе огнеупорного завода в Часов Яре, до этого всем им предлагали сдаться в плен. Об этом сообщает Mash.
Издание пишет, что выжившие боевики сбежали к стадиону и зданию горсовета. Из радиоперехватов удалось выяснить, что большинством выживших являются иностранные наёмники, которые оперативно покинули занимаемые позиции при приближении российских бойцов.

Сейчас они пытаются удержать оборону на западе города, пока военные теробороны роют окопы в Дружковке в 20 км от Часов Яра. По этим позициям активно работает артиллерия, уничтожая строительную технику бригад ВСУ.

Тем временем армия России удерживает все подступы в южной части города, а на севере российские силы смогли продвинуться на 900 метров. Активнее всего в штурме завода участвовали десантники из 98-й воздушно-десантной дивизии.

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Супруги из ДНР рассказали о зверствах ВСУ и своем спасении
16 декабря 2024, 18:33

Фото: iStock/Jakub Laichter

Супруги Игорь и Мария из Михайловки в ДНР рассказали о зверствах ВСУ и том, как им удалось спастись. Семья пережила многочисленные обстрелы, Мария получила тяжелое ранение, и в сентябре 2024 года они все же смогли покинуть село и встретить российских военных.
«Когда ВСУ поняли, что теряют Михайловку, как будто решили выместить все зло на гражданских. <…> Нам прямо сказали украинские солдаты, не стесняясь: «Спалим ваше село, когда будем уходить». И они так и сделали — сначала уничтожили его, а потом сожгли дотла. Использовали все, что было в их распоряжении: дроны «Баба-яга», минометы, танки, Bradley. Стерли село с лица земли», — рассказал Игорь в беседе с RT.
Тем временем глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что под контролем ВСУ осталось около 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а ЛНР и вовсе менее 1%. Министр подчеркнул, что за 2024 год российские военные смогли освободить от украинских боевиков 4,5 тысячи квадратных километров, сообщает Общественная Служба Новостей.

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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку
16 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/Diy1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака произошла в 16:00.

Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что погиб мирный житель во время атаки украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица).

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В Британии заявили, что Украина может сделать мирные переговоры невозможными
Foreign Policy: Киев может сделать переговоры РФ и США невозможными
16 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/FabrikaCr

Украина может сделать переговоры невозможными еще в самом начале мирного процесса. Так считает британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен. Свое мнение он описал в статье для издания Foreign Policy.
«В переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и Соединенные Штаты. Однако на начальных этапах переговоры должны вестись между Соединенными Штатами и Россией», — считает Ливен.

Он отметил, что Украина на переговорах не сможет обсудить все то, что ее волнует. Кроме того, гарантии, которые стране предоставит Запад, также не зависят от мнения и желаний Киева.

Ливен уверен, что присутствие Украины на начальных этапах переговоров может сделать их невозможными, ввиду сложности этого процесса. По его словам, любой компромисс быстро станет известен широкой общественности и вызовет протесты в Европе, на Украине, в конгрессе США, в мировых средствах массовой информации.

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#россия
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#запад
#трамп
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На Западе уничтожение четырёх ЗРК Patriot назвали разрушительным ударом для ВСУ
Меркурис: уничтожение четырёх ЗРК Patriot стало разрушительным ударом для ВСУ
16 декабря 2024, 17:30

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Уничтожение российскими войсками четырёх систем ЗРК Patriot на Украине стало разрушительным ударом для ВСУ. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что этот разрушительный для украинской армии удар снова показал воздушное главенство армии России.

Также Меркурис указал на то, что попытки западных союзников оказать помощь Украине поставками систем ПВО, самолётов и ракет не увенчались успехом, поскольку всё оружие и военная техника в краткие сроки уничтожаются российскими войсками.

Днём ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства. Также были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной технике ВСУ.

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#оружие
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