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Избранный президент США Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал возможные территориальные уступки Украины. На вопрос о том, должна ли Украина уступить часть своих земель России, Трамп ответил, что сможет дать точный ответ только после первых встреч с лидерами обеих стран.
Он подчеркнул, что территориям, которые перешли под контроль России, нанесён значительный ущерб, и возвращение жителей туда может быть проблематичным.
Ранее «Радио 1» передавало, что Небензя обвинил Киев в отказе от движения к мирному решению конфликта.
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«Там нет ни одного здания и люди не вернутся туда», — отметил Трамп.
Ранее «Радио 1» передавало, что Небензя обвинил Киев в отказе от движения к мирному решению конфликта.
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Мария Моисеева