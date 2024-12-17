Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский «в хамской манере» отказался забрать более 600 украинских военнопленных, находящихся в России уже более года. По словам политика, это демонстрирует нежелание Киева двигаться к мирному решению конфликта.