Владимир Зеленский
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский «в хамской манере» отказался забрать более 600 украинских военнопленных, находящихся в России уже более года. По словам политика, это демонстрирует нежелание Киева двигаться к мирному решению конфликта.
Он подчеркнул, что Украина сосредоточена лишь на обмене боевиков националистических формирований и иностранных наемников, игнорируя судьбы простых солдат, вынужденных участвовать в боевых действиях.
Российский дипломат сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН, назвав поведение Зеленского категоричным и неуважительным. Отказ от обмена пленными стал очередным примером безразличия Киева к своим гражданам.
Ранее сообщалось, что Захарова жестко осадила Киев за отказ от перемирия под Рождество и выразила критику в сторону СМИ-иноагентов, которые умалчивают о решении Зеленского.
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Российский дипломат сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН, назвав поведение Зеленского категоричным и неуважительным. Отказ от обмена пленными стал очередным примером безразличия Киева к своим гражданам.
Ранее сообщалось, что Захарова жестко осадила Киев за отказ от перемирия под Рождество и выразила критику в сторону СМИ-иноагентов, которые умалчивают о решении Зеленского.
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Мария Моисеева