Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска

Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска

Небензя: Ответ России на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать
Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

Ответ России на обстрел ВСУ города Рыльска, расположенного в приграничье Курской области, не заставит себя ждать. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.


По его словам, обстрел Рыльска стал «недвусмысленным шагом киевского режима в сторону эскалации конфликта». После ракетного удара украинских войск по Рыльску СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. Осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.

Читайте также:

При обстреле Рыльска со стороны ВСУ погибли пять человек

Атака ВСУ по Рыльску: ракеты HIMARS разрушили социальные объекты, пострадали люди — последние новости

Хинштейн рассказал об объёме разрушений в Рыльске
#дело
#дом
#уголовное дело
#дом культуры
#социальные объекты
#люди
#всу
#обстрел
#ракеты
#ск
#удар
ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве
Эксперт Степанов: объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве поражен ударом ВС РФ
21 декабря 2024, 08:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские войска нанесли удар по объекту размещения резидентуры ЦРУ США в Киеве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военного эксперта, программного директора Академии политических наук, старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Степанова.
По словам эксперта, в результате атаки были поражены «силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО «А» СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn». Степанов подчеркнул, что американская система противовоздушной обороны Patriot, защищающая Киев, в очередной раз не смогла перехватить российские ракеты.

В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь уничтожили 19 БПЛА

Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска

Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название российской ракеты «Орешник»
#база
#минобороны
#ракеты
#киев
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Венгрии предупредили о риске эскалации из-за убийства начальника войск РХБЗ
Сийярто: убийство генерала Кириллова сопряжено с риском эскалации конфликта
21 декабря 2024, 08:30

Фото: iStock/rarrarorro

Убийство начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, случившееся вызывает беспокойство. Он отметил, что если эскалация конфликта произойдет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, то шансы заключить мирное соглашение после 20 января значительно снизятся.

Мира необходимо добиться как можно скорее, заключил Сийярто.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.

Читайте также:

Путин прислал венок на церемонию прощания с начальником войск РХБЗ Кирилловым

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова

СК сообщил, сколько обещали исполнителю за убийство генерала Кириллова
#соглашение
#украина
#убийство
#мир
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь уничтожили 19 БПЛА
21 декабря 2024, 07:31

Фото: iStock/NiseriN

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что 9 вражеских БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять – над Воронежской областью, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название российской ракеты «Орешник»

ВСУ потеряли свыше 100 объектов и сотни солдат за сутки

Над Сочи прогремели взрывы
#минобороны рф
#бпла
#всу
#вс рф
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название российской ракеты «Орешник»
21 декабря 2024, 07:25

Роджер Уотерс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что название гиперзвуковой ракеты «Орешник» может быть связано с тем, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов, передает РИА Новости.
По словам музыканта, он не может придумать другую причину, чтобы «назвать ракету в честь дерева». Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что не знает, почему «Орешник» получил данное название.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

Путин: у противника нет шансов уничтожить «Орешник»

В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»

Песков: стоит говорить о кавычках в высказывании президента РФ про дуэль «Орешником»
#владимир путин
#песков
#удар
#рф
#ракета
#орешник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При обстреле Рыльска со стороны ВСУ погибли пять человек
Хинштейн: при обстреле Рыльска погибли пять человек и 12 пострадали
21 декабря 2024, 07:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что в результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12.
По его словам, детей среди погибших нет. Уточняется, что девять человек находятся в областной больнице.

Хинштейн выразил искренние соболезнования всем жителям Рыльска. Он добавил, что власти региона окажут людям максимальную помощь.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. По последним сведениям, осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.

Читайте также:

Стало известно о локализации нескольких пожаров в Рыльске

Хинштейн рассказал об объёме разрушений в Рыльске

Атака ВСУ по Рыльску: ракеты HIMARS разрушили социальные объекты, пострадали люди — последние новости
#помощь
#дом
#дом культуры
#социальные объекты
#человек
#соболезнования
#люди
#новости
#всу
#ракеты
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Сочи прогремели взрывы
SHOT: серия громких взрывов раздалась над Сочи, сработала система ПВО
21 декабря 2024, 06:47

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Утром в районе Сочи произошла серия громких взрывов. Предварительно, сработала система ПВО.
По информации telegram-канала SHOT, первые звуки были слышны около 5:50 утра, особенно в Лазаревском районе. От взрывов задрожали окна, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Аналогичные сообщения поступили из Туапсе.

По предварительным данным, в акватории Чёрного моря сработала система противовоздушной обороны, отражая атаку вражеских БПЛА. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что в Донецке перехватили украинского дрона-камикадзе, целящего на важный объект. С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне.

Читайте также:

Атака ВСУ по Рыльску: ракеты HIMARS разрушили социальные объекты, пострадали люди — последние новости

ВСУ потеряли свыше 100 объектов и сотни солдат за сутки

Стало известно о локализации нескольких пожаров в Рыльске
#бпла
#сочи
#telegram
#пво
#сво
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Донецке перехватили украинского дрона-камикадзе, целящего на важный объект
В ДНР перехватили дрон-камикадзе ВСУ, направленный на электроподстанцию
21 декабря 2024, 06:16

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Донецке предотвратили попытку атаки дрона-камикадзе на стратегически важный объект. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, в Куйбышевском районе системой защиты «Купол Донбасса» был перехвачен украинский беспилотник самолётного типа.
Дрон, оснащённый кумулятивно-фугасным зарядом, был направлен на электрическую подстанцию, обеспечивающую энергоснабжение нескольких районов города.

С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне. Благодаря оперативным действиям жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

Ранее сообщалось, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины.

Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ потеряли свыше 100 объектов и сотни солдат за сутки

Марочко рассказал об успехах формирования огневого мешка в Харьковской области

Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
#беспилотник
#безопасность
#дрон
#специалисты
#инцидент
#днр
#сво
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ потеряли свыше 100 объектов и сотни солдат за сутки
Шаров: ВС РФ за сутки подавили свыше 100 объектов ВСУ и около 500 солдат
21 декабря 2024, 05:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Артиллерийские подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки нанесли значительный удар по позициям Вооружённых сил Украины. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров, в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены и подавлены более 100 объектов ВСУ.
«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Фурия», «Валькирия», «Лелека-100», «Дартс», «Скиф» и PD-1. За сутки потери ВСУ составили до 500 военнослужащих», — уточнил ТАСС Шаров.
Также были уничтожены танк Т-72, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и миномёты различных типов. Среди уничтоженной техники оказались гаубицы М-190, Ф-70, Д-20, Д-30 и ряд моделей западного производства.

Кроме того, российские войска ликвидировали 18 пунктов управления беспилотной авиацией и полевой склад с боеприпасами.

Читайте также:

Марочко рассказал об успехах формирования огневого мешка в Харьковской области

Атака ВСУ по Рыльску: ракеты HIMARS разрушили социальные объекты, пострадали люди — последние новости

Стало известно о локализации нескольких пожаров в Рыльске
#всу
#танк
#удар
#сво
#военные
#солдаты
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко рассказал об успехах формирования огневого мешка в Харьковской области
Марочко: ВСУ отчаянно пытаются спастись от огневого мешка у Лозовой
21 декабря 2024, 04:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные практически завершили создание огневого мешка вокруг Лозовой в Харьковской области.
По информации военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, перебрасывая резервы в этот район. Киев направляет подкрепления, чтобы предотвратить окружение города.

«В Лозовой практически сформирован огневой мешок. Противник еще там сопротивляется, но тут нужно добавить то, что противник подбрасывает все-таки резервы на данный участок местности и пытается не допустить окружения населенного пункта», — заявил Марочко ТАСС.
На Купянском направлении активные столкновения идут у населённых пунктов Двуречная и Лозовая.

18 декабря стало известно, что российские бойцы улучшили тактическое положение у Лозовой, формируя ловушку для украинских сил на этом участке фронта. Мэр Лозовой Сергей Зеленский подал заявление об увольнении в тот же день, объяснив это невозможностью справиться с нарастающими проблемами.

Читайте также:

В лесах под Кременной отмечается активизация ДРГ ВСУ

Российские штурмовики продвигаются в Дзержинске, у Красноармейска и Дмитрова

Подполковник Марочко: ВСУ добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника
#военные
#заявление
#всу
#киев
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате