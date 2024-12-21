Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)
Ответ России на обстрел ВСУ города Рыльска, расположенного в приграничье Курской области, не заставит себя ждать. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.
По его словам, обстрел Рыльска стал «недвусмысленным шагом киевского режима в сторону эскалации конфликта». После ракетного удара украинских войск по Рыльску СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. Осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.
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