Небензя заявил, что ВСУ бегут из Курской области как «ошпаренные»

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ бегут с оккупированных территорий Курской области «как ошпаренные». Об этом он сообщил в рамках заседания СБ ООН.
По словам постпреда, в ходе попыток покинуть российский регион ВСУ несут огромные потери. Площадь освобожденной территории «измеряется десятками квадратных километров», добавил Небензя.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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Екатерина Коршунова