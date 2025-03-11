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В ВСУ признали, что били по нефтепроводу «Дружба»

Командование ВСУ взяло ответственность за атаку дронов на нефтепровод «Дружба»
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Командование украинских боевиков взяло на себя ответственность за атаку дронами нефтепровода «Дружба». Об этом говорится в Telegram-канале генштаба ВСУ.
«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта «Усть-Луга» в Ленинградской области», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерское руководство рассматривает атаку на нефтепровод со стороны ВСУ в качестве нападения на свою независимость.

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#новости
Ермак призвал не допустить прекращения огня на Украине без гарантий Киеву
11 марта 2025, 17:48

Фото: istockphoto/reflection_art

Нельзя допустить прекращения огня на Украине без гарантий безопасности Киеву, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с The Guardian.
«Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — сказал он.
Ранее в Минобороны России заявляли, что Киев ударил дронами по Москве и Московской области, чтобы демонстративно показать способность продолжать боевые действия в преддверии американо-украинских переговоров.

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#сво
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Сийярто назвал неприемлемыми нападения ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Сийярто: атака ВСУ на «Дружбу» является нападением на суверенитет Венгрии
11 марта 2025, 17:18

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Венгрии расценивают атаку ВСУ на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» как нападение на свой суверенитет. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в видеообращении, которое опубликовано в соцсетях.
По его словам, энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета. Министр подчеркнул, что его должны уважать.

Сийярто отметил, что нефтепровод «Дружба» имеет важное значение для снабжения государства, поскольку если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет практически полностью прекращена.

Данная атака со стороны Вооруженных сил Украины неприемлема, заключил венгерский политик.

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Депутат Рады Дмитрук осудил атаку БПЛА ВСУ на Москву в день переговоров с США
11 марта 2025, 17:11

Фото: iStock/olegda88

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву в день переговоров Киева и США в Саудовской Аравии.
«Это так по-мирному - запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров», — с сарказмом написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Напомним, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 337 вражеских беспилотников над регионами страны. При этом 91 БПЛА сбили в Московской области, где при атаке погибли три человека и 17 пострадали.

В оборонном ведомстве РФ считают, что атакой по Москве и Подмосковью киевский режим решил показать свою способность вести боевые действия и дальше в преддверии переговоров Украины и США.

Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинскими и американскими представителями.

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В МО РФ высказались об атаке БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье
Минобороны: киевский режим атаковал Москву для демонстративности
11 марта 2025, 16:54

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Атакой по Москве и Подмосковью киевский режим решил показать свою способность вести боевые действия и дальше в преддверии переговоров Украины и США. Об этом заявили в Минобороны России.
«Ночью 11 марта т.г., в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее в Минобороны отмечали, что украинские боевики устроили самую массированную атаку из 337 дронов. Западные журналисты уже отреагировали на произошедшее, отметив, что теперь ненависть в России к киевской диктатуре стала еще больше.

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ВС РФ освободили Замостье и Махновку и вошли в Суджу в Курской области
11 марта 2025, 16:39

Фото: iStock/Christiantdk

Армия России освободила села Замостье и Махновку и приступила к штурму Суджи в Курской области. Такие данные приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Десантники 11-й бригады ВДВ группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили к освобожденным за сутки 12 населенным пунктам — Махновку и Замостье», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские штурмуют Суджу и уже зашли на окраины населенного пункта и продвигаются вперёд.

Так, военкоры пишут, что операция ВСУ в Курской области не смогла стать козырем в руках Владимира Зеленского и Запада за столом возможных переговоров с Россией.

Противник понес большие потери и лишился потенциала для активных действий и на других направлениях фронта.

Известно, что ВС РФ уже подняли флаги России над хутором Дмитрюков и слободой Замостье. Клещи вокруг Суджи сжимаются. Противнику некуда бежать.

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