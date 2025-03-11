В ВСУ признали, что били по нефтепроводу «Дружба»

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Командование украинских боевиков взяло на себя ответственность за атаку дронами нефтепровода «Дружба». Об этом говорится в Telegram-канале генштаба ВСУ.
«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта «Усть-Луга» в Ленинградской области», — сказано в сообщении.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерское руководство рассматривает атаку на нефтепровод со стороны ВСУ в качестве нападения на свою независимость.
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Никита Кротов