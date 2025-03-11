ВС РФ ворвались в Суджу, ВСУ пытаются бежать: что происходит в Курской области

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ВСУ трижды пытались покинуть Курскую область за прошедшие сутки, однако из-за сильных проблем со связью сделать этого не смогли. ВС РФ сократили кольцо окружения в Судже приблизительно до 2 км за минувшую ночь, сообщает Mash со ссылкой на российских бойцов.
По данным издания, ВСУ пытаются совершить организованное отступление. Большая часть боевиков сейчас прячется в домах, так как из-за отсутствия связи не может получить приказы от командования.
Отмечается, что в Судже уже начались активные бои в районе Замостья. Тем временем российские десантники наступают со стороны Лебедевки вдоль трассы Коренево — Суджа. Основной целью является выход к границам района Заолешенки, чтобы полностью перекрыть выход из Суджи для подразделений противника.
Политолог Сергей Марков опубликовал фото российского бойца у стеллы на въезде в Суджу, и выразил надежду на то, что город будет освобожден уже в ближайшее время.
На сегодняшний день под контролем ВСУ остались Суджа, сёла Гоголевка, Гуево и Горналь и деревня Рубанщина.
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Отмечается, что в Судже уже начались активные бои в районе Замостья. Тем временем российские десантники наступают со стороны Лебедевки вдоль трассы Коренево — Суджа. Основной целью является выход к границам района Заолешенки, чтобы полностью перекрыть выход из Суджи для подразделений противника.
Политолог Сергей Марков опубликовал фото российского бойца у стеллы на въезде в Суджу, и выразил надежду на то, что город будет освобожден уже в ближайшее время.
«Армия России ворвалась в Суджу. И при удаче уже сегодня-завтра ВСУ могут быть выбиты из Суджи», — пишет Марков в Telegram-канале.
На сегодняшний день под контролем ВСУ остались Суджа, сёла Гоголевка, Гуево и Горналь и деревня Рубанщина.
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Элина Позднякова