ВС РФ ворвались в Суджу, ВСУ пытаются бежать: что происходит в Курской области

ВСУ трижды пытались покинуть Курскую область за прошедшие сутки, однако из-за сильных проблем со связью сделать этого не смогли. ВС РФ сократили кольцо окружения в Судже приблизительно до 2 км за минувшую ночь, сообщает Mash со ссылкой на российских бойцов.