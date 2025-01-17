Владимир Зеленский
На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский пытается доказать своим западным союзникам, что его режим способен продолжать военные действия. Об этом пишет РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что, несмотря на ухудшение ситуации на восточном фронте, Зеленский отправляет все имеющиеся ресурсы в Курскую область для проведения контрнаступления.
По словам Небензя, недавняя попытка украинских сил провести контрнаступление в этом регионе оказалась крайне неудачной. Он отметил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, как в живой силе, так и в технике, поставляемой Западом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Небензя, недавняя попытка украинских сил провести контрнаступление в этом регионе оказалась крайне неудачной. Он отметил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, как в живой силе, так и в технике, поставляемой Западом.
«Тысячи солдат и сотни единиц техники были потеряны», – добавил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова