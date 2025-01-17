Жительница Хабаровска задержана за сбор информации для разведки Украины

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В Хабаровске была помещена под стражу местная жительница, которую задержали за сбор информации в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом рассказали в ТАСС.
«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — передает агентство.
По факту преступления возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Отмечается, что задержанная осуществляла сбор данных о сотрудниках правоохранительных органов, а также объектах гражданской и военной инфраструктуры.
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Иван Мусатов