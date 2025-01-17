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На фронтах специальной военной операции ситуация остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступление и добиваются успехов в таких районах, как Курская область, Запорожье, Херсон и Угледар. В ответ украинская армия осуществляет удары с использованием беспилотников, однако российская ПВО эффективно отражает эти атаки, в то время как Вооружённые силы России укрепляют свои позиции. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
В Курской области в районе Погребков продолжаются активные боевые действия по уничтожению групп ВСУ, которые действуют в лесных массивах. Противник использует эти территории для ротации своих сил, но артиллерийские и авиационные удары ВС РФ эффективно накрывают их.
В районе Малой Локны российским войскам удалось уничтожить вражеский танк с помощью ударного беспилотника «Ланцет». После этого экипаж противника укрылся в подвале, но был ликвидирован дроноводами. Армия РФ готовит окружение ВСУ и создание «котла» вокруг Суджи, крупнейшего из оккупированных городов райцентра.
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Часовоярское направление
На Часовоярском направлении российские войска добились значительных успехов. Украинские источники подтверждают утрату территории завода огнеупоров и части микрорайона Северный.
Работы по зачистке микрорайона продолжаются, важный стратегический объект — железнодорожный вокзал — теперь находится под контролем Вооружённых сил России. Основные бои ведутся за квартал многоэтажных домов к западу от завода. На южных окраинах города передовые отряды также активно продвигаются вперёд.
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Запорожское направление
На Запорожском направлении наблюдается активизация боевых действий в районе населённых пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка, куда украинские войска стягивают резервы. ВСУ нанесли удары дронами по частному сектору в городе Пологи, однако жертв удалось избежать.
Угледарское направление
Российские вооружённые силы продолжают своё наступление на Угледарском направлении, добиваясь значительных успехов и расширяя свои контролируемые территории. По информации с фронта, в районе населённых пунктов Нескучное и Новый Комар идут активные боевые действия, в ходе которых российские войска увеличили своё присутствие и укрепили позиции.
Особое внимание уделяется Времевке, где российские штурмовые подразделения, действуя слаженно, вошли в населённый пункт и достигли его центральных районов. Удержание Времевки имеет стратегическое значение: потеря контроля над этим селом может стать серьёзной проблемой для украинских сил, так как гарнизон в Великой Новосёлке окажется полностью окружённым. Это лишит ВСУ манёвренности и усложнит процесс снабжения.
Херсонское направление
На Херсонском направлении значительных изменений не наблюдается. Российские подразделения ежедневно наносят удары по позициям и артиллерийским установкам противника. В свою очередь, ВСУ выпустили 34 снаряда по восьми населённым пунктам на левом берегу Днепра, однако, к счастью, информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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Торецкое направление
В Торецке российские войска активно продвигаются на севере города, обходя шахту «Торецкая» и прилегающие промышленные зоны как с востока, так и с запада. Кольцо вокруг укреплённых позиций ВСУ постепенно сужается. Бои также продолжаются в районах Щербиновки и Леонидовки. По некоторым данным, ВС РФ уже готовятся к операции по освобождению города.
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