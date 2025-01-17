Жительница курского приграничья: ВСУ обстреливали мирное население

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Жительница курского приграничья рассказала, как солдаты украинской армии обстреливали село, где находились исключительно мирные жители. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы случайно выехали. Они начали бить в три часа ночи. Мы все спали. Мы думали, как-то побьют-побьют. Но уже пошло-пошло, уже начались разрушения. В дома попадали. <...> Да, полностью били по мирному населенному пункту. В центр били, куда попадет», — рассказала об ударах ВСУ женщина.
Также жительница уточнила, что выехать из под обстрелов было проблематично. Дело в том, что ВСУ наносили удары постоянно. К тому же украинские беспилотники вели охоту на автомобили мирных жителей.
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Иван Мусатов