«Небезопасная зона»: Стало известно, откуда в Мурманск летят БПЛА

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Три украинских дрона сбили над территорией Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис. По информации из Телеграм-канала Shot, один из БПЛА летел со стороны Норвегии.
Военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Радио 1» объяснил, что атаки происходят из-за того, что Мурманская область со многих сторон окружена морем.
Он добавил, что также беспилотники могут лететь из Украины через территорию прибалтийских стран, однако нужно понимать их дальность.
По его мнению, Прибалтика представляет из себя серьезную взрывоопасность, и ее со всей Скандинавией стоит рассматривать как потенциальный театр военных действий.
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«Беспилотники могут лететь над водой, в нейтральных водах на низкой высоте, где их практически невозможно никак засечь. Надо понимать, что мы сейчас окружены враждебными государствами, которые находятся в НАТО, которые де-факто участвуют с нами в войне. Это страны Прибалтики: Норвегия, Швеция, Финляндия, поэтому нет ничего удивительно, что с территории этих стран запускаются БПЛА», — сообщил эксперт.
Он добавил, что также беспилотники могут лететь из Украины через территорию прибалтийских стран, однако нужно понимать их дальность.
«Сам факт, что Санкт-Петербург, Архангельская и Мурманская области давно под угрозой. Это уже небезопасная зона, где можно находиться без укрытий, хранить какую-то технику, здесь уже надо предпринимать определенные меры», — отметил собеседник.
По его мнению, Прибалтика представляет из себя серьезную взрывоопасность, и ее со всей Скандинавией стоит рассматривать как потенциальный театр военных действий.
«Прибалтийские страны самые маленькие и зависимые злобные натовские неофиты, готовые пойти на любые подлости против России. Недавно Литва стала разрабатывать протокол эвакуации всего своего населения в соседние страны — тоже знак, предвещающий недобрые события», — заключил Алексей Живов.
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Анастасия Бондарева