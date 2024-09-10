ВС РФ ударили по украинским аэродромам и цеху производства БПЛА

Фото: Минобороны РФ
Российские войска нанесли удар по аэродромам и цеху производства беспилотников на Украине. Об этом Минобороны РФ сообщило в своей ежедневной сводке новостей из зоны СВО.
Также ВС РФ уничтожили пусковую установку от РСЗО M270 MLRS производства США.
В общей сложности за минувшие сутки российские войска поразили 134 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерийского оружия.
Также российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ освободили сразу четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт о Галицыновке, Григоровке, Красногоровке и Водяном.
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В общей сложности за минувшие сутки российские войска поразили 134 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерийского оружия.
Также российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ освободили сразу четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт о Галицыновке, Григоровке, Красногоровке и Водяном.
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Анастасия Чинкова