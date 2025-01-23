В НАТО заявили о необходимости вступления Украины в альянс

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НАТО хочет обеспечить Киеву сильные позиции на переговорах с РФ, для этого Украина должна стать членом блока. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте в рамках дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен», — заявил Рютте.
Для обеспечения сильной позиции Киева на переговорах, Украине необходимо вступить в НАТО, уверен Рютте. При этом он подчеркнул, что Москва не может решать, кому вступать в альянс.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что возможное членство Украины в НАТО является угрозой для России. Именно это и стало одной из причин начала СВО.
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Элина Позднякова