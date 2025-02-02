«Нечеловеческое зверство»: Новое видео последствий удара по интернату в курской Судже

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В ночь на 2 февраля Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли ракетный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Точной информации о количестве пострадавших до сих пор нет, но в здании могли находиться люди.
В ВСУ сначала заявили, что под завалами якобы около 100 человек, напоминает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Позже сообщалось уже о четырёх погибших, однако никаких кадров с эвакуацией тел или помощью пострадавшим приведено не было.
В министерстве обороны РФ подтвердили, что удар западными ракетами по интернату в Судже был нанесён с территории соседней Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удар по зданию социального учреждения, где могли находиться люди, преступлением, которому нет прощения и у которого не может быть никаких сроков давности.
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В министерстве обороны РФ подтвердили, что удар западными ракетами по интернату в Судже был нанесён с территории соседней Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удар по зданию социального учреждения, где могли находиться люди, преступлением, которому нет прощения и у которого не может быть никаких сроков давности.
«Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания», — сказал временно исполняющий обязанности главы региона.Канал опубликовал новое видео последствий ракетного удара по школе-интернату. Здания практически нет. Если боковые части еще как-то сохранились, то в центре конструкции зияет огромный провал. Вокруг все усеяно битым стеклом, кирпичом и обломками. Можно увидеть чудом уцелевшие деревья, полностью покрытые слоем пыли, поднявшейся и осевшей после взрывов.
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Александр Бойцов