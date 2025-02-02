В Курской области погиб замгубернатора Приморья Сергей Ефремов

Сергей Ефремов (Фото: соцсети)
В зоне боевых действий в Курской области погиб заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр».
Чиновник командовал боевым отрядом, так как имел профильное образование, сообщает телеграм-канал Baza. Сергей в свое время окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.
Автомобиль, в котором ехал замгубернатора Приморского края, подорвался на мине. Погибли двое офицеров, один из которых – Сергей Ефремов, чиновник, но совсем не такой, как представляется, когда слышишь это слово.
Ефремов был удостоен Георгиевского креста и почетного звания «Герой ДНР». У погибшего русского офицера остались жена и четверо детей, которые всегда будут гордиться своим мужем и папой, но больше его не увидят.
Вечная память герою.
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Автомобиль, в котором ехал замгубернатора Приморского края, подорвался на мине. Погибли двое офицеров, один из которых – Сергей Ефремов, чиновник, но совсем не такой, как представляется, когда слышишь это слово.
Ефремов был удостоен Георгиевского креста и почетного звания «Герой ДНР». У погибшего русского офицера остались жена и четверо детей, которые всегда будут гордиться своим мужем и папой, но больше его не увидят.
Вечная память герою.
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Александр Бойцов