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Недорытые траншеи, канавы и рвы: ВС РФ пришли в шок от обороны ВСУ под Харьковом

Генерал Кривонос: ВС РФ пришли в шок из-за отсутствия обороны под Харьковом
21 мая 2024, 18:15
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные ожидали увидеть в Харьковской области мощные оборонительные укрепления ВСУ в Харьковской области, однако столкнулись с недорытыми траншеями и валяющимися в куче «зубами дракона». Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского канала «Прямой».


«Они были шокированы тем, что так неожиданно легко они смогли продвигаться. Военные ВС РФ ждали там фортификации не хуже линии Суровикина, а лицезрели лишь недорытые траншеи, канавы и рвы, а также большое число железобетонных препятствий, просто-напросто валявшихся в куче», — заявил Кривонос.

Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о том, что армия России смогла прорвать оборону ВСУ в Харьковской области из-за отсутствия ПВО. Кривонос уверен, что наличие систем противовоздушной обороны в регионе ситуацию бы не изменило.

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Украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны
«Страна»: украинские военнообязанные вносят ложные данные в систему минобороны
21 мая 2024, 18:20

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские военнообязанные массово вносят ложные данные в систему для удаленного обновления данных в военкоматах. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на журналиста Владислава Бовсуновского.
Отмечается, что в основном граждане Украины вносят фейковые данные о своем местоположении в «Резерв ». По информации источника, украинцы надеются, что такой шаг создаст некоторые сложности в доставке повестки.

Ранее сообщалось, что правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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Армия России превзошла все ожидания Запада
Defense News: армия России восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе
21 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/zim286

Военные чиновники из США и Европы вынуждены признать, что армия России восстанавливается гораздо быстрее, чем они ожидали. Об этом пишет издание Defense News.
Автор статьи заметил, что ранее американцы обсуждали российские потери за весь период проведения СВО. Однако уже к апрелю американские чиновники начали признавать, что Россия восстанавливает свою армию быстрее, чем ожидали в США.

«Европейские и американские представители министерства обороны, а также эксперты по российской армии заявили, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось», — говорится в статье.

При этом издание уточняет, что если Москва и далее продолжит оперативно восстанавливать свои силы быстрее ожидаемого, то это может стать более долгосрочной и дорогостоящей проблемой для НАТО.

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На Украине мужчина прятался в лесу от мобилизации две недели
«Страна.ua»: Мужчина из Волыни скрывался от мобилизации и хотел покинуть Украину
21 мая 2024, 17:08

istockphoto.com/Irina Piskova

На Украине мужчина прятался в лесу от мобилизации две недели. Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Журналисты уточнили, что это житель Волыни. Получал ли он повестку — неизвестно. Когда уклонист ушел из дома, близкие посчитали его без вести пропавшим. О его местонахождении стало известно после конфликта со стражем порядка.

«Утром 16 мая в городе Турка в Самборском районе его остановил полицейский. Мужчина, как он говорит, "испугался", что получит повестку, поэтому трижды ударил копа кулаком по лицу и попытался убежать», — пишет издание.
На суде мужчина сказал, что собирался покинуть Украину. Сейчас он под круглосуточным домашним арестом.

Ранее появилась информация, что в украинской полиции поисковые запросы на почти 100 тысяч уклонистов. В частности, больше всего разыскиваемых в Днепропетровской области, а именно, более 38 тысяч человек.

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Экс-советник Макгрегор: конфликт на Украине закончен, больше некому воевать

Украина пошла на неожиданный шаг на фоне крупного наступления ВС РФ
#украина
#всу
#мобилизация
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Экс-советник Макгрегор: конфликт на Украине закончен, больше некому воевать
21 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/ffikretow

Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине можно считать оконченным, так как нехватка кадров в украинской армии достигла критической точки. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала London Real.
По словам отставного полковника, ряды ВСУ не пополняются новыми людьми, при этом обучить новичков в такие короткие сроки почти невозможно. Макгрегор отметил, что в украинской армии особенно не хватает квалифицированных кадров для использования военной техники, которую посылают западные союзники.

Офицер заключил, что на данный момент самое гуманное решение для США или Британии — это «сказать стоп».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#вс рф
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«До 30 кг взрывчатки»: ВС РФ применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО
«Известия»: российские военные применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО
21 мая 2024, 16:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие применили наземный дрон «Лягушка» в зоне проведения специальной военной операции, пишут «Известия».
По данным издания, наземный дрон для уничтожения опорного пункта украинских боевиков применили бойцы Центральной группировки российских войск.

Поясняется, что «Лягушкой» управляют как обычным FPV-дроном. Перед работой с аппаратом оператору следует знать местность и пройти небольшую тренировку.

Наземный дрон не такой маневренный, как беспилотники, а скорость движения «Лягушки» составляет всего 20 километров в час. При этом наземный БПЛА может нести до 30 килограммов взрывчатки.

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#вс рф
#спецоперация
#дрон
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«Продававший» людей в рабство россиянин получил свободу после службы в зоне СВО
Осужденный за работорговлю людьми россиянин вернулся домой после службы на СВО
21 мая 2024, 16:28

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Осужденный за работорговлю людьми житель Волгограда вернулся домой после службы в зоне проведения СВО, пишет V1.ru.
Об этом заявили родственники мужчины.

Ранее суд установил, что Алексей Григорьев организовал бизнес по торговле людьми. Он находил прохожих на улице, лишал их свободы, а затем «продавал» фермерам. После поимки его приговорили к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.

С прошлого года в соцсетях мужчины стали появляться фотографии в военной форме и с оружием. В недавней беседе с изданием его родственники подтвердили, что он вернулся домой. Сейчас он живет в Волгограде с женой.

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#волгоградская область
#спецоперация
#военные
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Бизнес на Украине обязали вручать повестки и доставлять работников в военкоматы
21 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/Olena_Z

Правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования. Об этом сообщает «Страна.ua».
Уточняется, что данные правила также относятся к различным компаниям и бизнес-структурам. Согласно информации источника, отвозить работников в ТЦК необходимо после получения соответствующего документа.

Отмечается, что руководители компаний также должны уведомлять сотрудников военкомата в случае, если служащий уволился или отказался брать повестку.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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#мобилизация
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Писториус: Германия не собирается сбивать ракеты России над Украиной
21 мая 2024, 15:59

Фото: iStock/photosvit

Германия и другие страны не рассматривают всерьёз возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, так как это означало бы прямое участие в конфликте.
С таким заявлением 21 мая выступил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.

Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених ранее назвал предложения немецких депутатов отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО безответственными и чрезвычайно опасными.

Как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, несколько немецких парламентариев поддержали идею использовать западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

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#заморозки
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#нато
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Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села военными ВСУ
Боец «Ахмата»: ВСУ применяют «Бабу-Яга» для инсценировки взятия сёл в зоне СВО
21 мая 2024, 15:55

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские военные используют дроны «Баба-Яга», чтобы инсценировать взятие населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон», его слова передаёт РИА Новости.
«Враги делали вбросы (видео – ред.) в интернет, (якобы — ред.) вешали флаги в населенных пунктах», — рассказал «Сафон».

Однако, по его словам, эти видео были ложными, а якобы взятые ВСУ населённые пункты оставались под контролем армии России. Вычислить придуманную украинскими военными схему удалось с помощью бойца, который ночью услышал приближение переделанного под боевой сельхоздрона «Баба-Яга», который пролетел мимо и не атаковал российские позиции.

«Рассветает, он смотрит над собой – висит флаг украинский. Как так? То ли зашли, говорит, уже сюда. Как это так случилось, как я так проспал?» — пересказал «Сафон» историю дежурного.

Тогда российские военные подняли свой беспилотник для мониторинга ситуации. Тогда им стало понятно, что военные ВСУ скинули с дрона украинский флаг на магните прямо на железный столб, где он провисел некоторое время. Его быстро сняли, так как село находилось под контролем российских сил.

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