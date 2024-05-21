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Российские военные ожидали увидеть в Харьковской области мощные оборонительные укрепления ВСУ в Харьковской области, однако столкнулись с недорытыми траншеями и валяющимися в куче «зубами дракона». Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского канала «Прямой».
«Они были шокированы тем, что так неожиданно легко они смогли продвигаться. Военные ВС РФ ждали там фортификации не хуже линии Суровикина, а лицезрели лишь недорытые траншеи, канавы и рвы, а также большое число железобетонных препятствий, просто-напросто валявшихся в куче», — заявил Кривонос.
Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о том, что армия России смогла прорвать оборону ВСУ в Харьковской области из-за отсутствия ПВО. Кривонос уверен, что наличие систем противовоздушной обороны в регионе ситуацию бы не изменило.
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