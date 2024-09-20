Недовольные мобилизацией граждане Украины сотнями сжигают машины ВСУ

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С начала 2024 года на Украине зафиксировали более 260 случаев пожогов машин ВСУ. Об этом 20 сентября сообщила представитель офиса генпрокурора Киева Надежда Максимец.
По данным местных правоохранительных органов, всех участников поджогов автомобилей военных на Украине вычислить не удается.
Всего из-за поджогов сгорели 300 машин военнослужащих ВСУ в разных частях Украины, говорится в сообщении. По данным офиса прокурора, большинство поджигателей — люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Поджоги военных машин на Украине участились после ужесточения всеобщей мобилизации, граждане принимают любые авто с военными номерами за служебный транспорт сотрудников военкоматов.
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«169 человек получили обвинение в совершении этого преступления. Органы прокуратуры при избрании мер пресечения применяют наказание в виде содержания под стражей», — сказала Максимец.
Всего из-за поджогов сгорели 300 машин военнослужащих ВСУ в разных частях Украины, говорится в сообщении. По данным офиса прокурора, большинство поджигателей — люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Поджоги военных машин на Украине участились после ужесточения всеобщей мобилизации, граждане принимают любые авто с военными номерами за служебный транспорт сотрудников военкоматов.
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Лия Мурадьян