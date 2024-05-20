Нефтезавод на Кубани получил повреждения после атаки беспилотника

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Славянский НПЗ в Краснодарском крае пострадал от атаки беспилотника, сообщает директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев в интервью ТАСС.
«Есть повреждения. Их характер и масштаб будут установлены», — отметил Труднев.Он добавил, что завод намерен усилить свою обороноспособность для предотвращения подобных атак в будущем.
Ранее над Краснодарским краем было перехвачено 57 беспилотных аппаратов. Российские военные использовали средства противовоздушной обороны для обнаружения и подавления украинских дронов.
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Артем Кузьмин