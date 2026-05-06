06 мая 2026, 23:59

Картаполов: Болтовня Зеленского о перемирии — это обман

Все разговоры Владимира Зеленского о перемирии — это обман. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Андрей Картаполов.





Ранее стало известно, что Украина отказалась рассматривать возможность перемирия на День Победы. Об этом сообщило одно из украинских изданий со ссылкой на высокопоставленного чиновника страны, пишет URA.RU.





«Мы просто не видим смысла (в том, чтобы соблюдать) его ради парада», — приводит издание слова украинского чиновника.

«То, что Зеленский негодяй и террорист, мы давно знаем, поэтому любые его заявления, болтовня о перемирии — это обман. А наша задача — делать то, что мы делали раньше, выполнять указания Верховного главнокомандующего», — отметил Картаполов в разговоре с Life.ru.