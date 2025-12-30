Нехватка людей в 57-й и 58-й бригадах ВСУ катастрофическая
В 57-й и 58-й мотопехотных бригадах Вооруженных сил Украины наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
Российские силовые структуры сообщают, что для выполнения активных действий командование ВСУ вынуждено привлекать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны.
Ситуация усугубляется необходимостью вернуть утраченные позиции в лесном массиве возле села Лиман в Харьковской области. Командиру бригады поставили задачу любой ценой восстановить контроль над этой стратегически важной территорией.
Очевидно, что текущие проблемы с комплектованием могут негативно сказаться на боеспособности украинских войск в этом регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: