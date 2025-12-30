Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом, припомнив иное отношение к Путину
Владимир Зеленский обиделся на разительный контраст между своей скромной встречей с американским лидером Дональдом Трампом в США и торжественным приёмом, который оказали президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет британское издание Telegraph.
Как отмечается в материале, если в августе Трамп лично ждал российского коллегу на красной ковровой дорожке во время их встречи на Аляске, то по прибытии Зеленского во Флориду в эти выходные не было ни ковровой дорожки, ни приветствия «даже от рядового американского чиновника».
«Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским», — пишет Telegraph.По оценке Financial Times, надежды Киева от визита в США не оправдались, поскольку Трамп призвал Украину поспешить с мирным урегулированием, чтобы избежать дальнейших территориальных потерь.
В последнем интервью телеканалу Fox News Зеленский пообещал отдалиться от власти после завершения российско-украинского конфликта.
Ранее политолог и научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил возможность заключения мира на Украине в начале 2026 года.