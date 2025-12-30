Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом, припомнив иное отношение к Путину

30 декабря 2025, 04:13

Telegraph: Зеленского задел скромный прием во Флориде перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обиделся на разительный контраст между своей скромной встречей с американским лидером Дональдом Трампом в США и торжественным приёмом, который оказали президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет британское издание Telegraph.





Как отмечается в материале, если в августе Трамп лично ждал российского коллегу на красной ковровой дорожке во время их встречи на Аляске, то по прибытии Зеленского во Флориду в эти выходные не было ни ковровой дорожки, ни приветствия «даже от рядового американского чиновника».





«Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским», — пишет Telegraph.