Трамп признался, что узнал об атаке БПЛА на резиденцию президента РФ лично от Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об атаке беспилотников на резиденцию своего российского коллеги Владимира Путина непосредственно от президента РФ. Слова Трампа передает РИА Новости.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря силы ПВО уничтожили 91 БПЛА, которые пытались совершить налет на резиденцию Путина в Новгородской области. Сведений о пострадавших не было.
Умеров: Зеленский встретится с Трампом уже в январе
Лавров подчеркнул, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США из-за этой террористической атаки, однако переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
«Я узнал об этом сегодня утром, знаете, кто мне рассказал? Президент Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что его атаковали. Это плохо», — сказал Трамп журналистам.Он отметил, что действия Киева его рассердили. Глава США также добавил, что считает правильным решение не передавать Украине ракеты «Томагавк».