Трамп признался, что узнал об атаке БПЛА на резиденцию президента РФ лично от Путина

29 декабря 2025, 23:40

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об атаке беспилотников на резиденцию своего российского коллеги Владимира Путина непосредственно от президента РФ. Слова Трампа передает РИА Новости.





В понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря силы ПВО уничтожили 91 БПЛА, которые пытались совершить налет на резиденцию Путина в Новгородской области. Сведений о пострадавших не было.





Умеров: Зеленский встретится с Трампом уже в январе

«Я узнал об этом сегодня утром, знаете, кто мне рассказал? Президент Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что его атаковали. Это плохо», — сказал Трамп журналистам.