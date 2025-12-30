Свадьба Shaman и Мизулиной в Донецке оказалась спонтанным решением

30 декабря 2025, 05:14

Мизулина назвала свое решение выйти замуж за Shaman в Донецке спонтанным

SHAMAN/Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Свадьба певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в Донецке стала для влюбленных спонтанным решением. Целью визита изначально была встреча со школьниками, а не торжественное мероприятие, рассказала Мизулина в интервью ТАСС.





Идея зарегистрировать брак возникла у пары прямо во время совместной рабочей поездки в Донбасс, хотя предложение руки и сердца прозвучало гораздо раньше.





«И мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть», — добавила Мизулина.

«Мы считаем, что сейчас не время и не место для больших торжеств. Гибнут постоянно люди, и это будет неправильно. В этом наша общая семейная позиция», — подчеркнула Мизулина.