Свадьба Shaman и Мизулиной в Донецке оказалась спонтанным решением
Мизулина назвала свое решение выйти замуж за Shaman в Донецке спонтанным
Свадьба певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в Донецке стала для влюбленных спонтанным решением. Целью визита изначально была встреча со школьниками, а не торжественное мероприятие, рассказала Мизулина в интервью ТАСС.
Идея зарегистрировать брак возникла у пары прямо во время совместной рабочей поездки в Донбасс, хотя предложение руки и сердца прозвучало гораздо раньше.
«И мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть», — добавила Мизулина.По ее словам, поездка на Донбасс выдалась непростой: все организационные вопросы приходилось держать в строжайшем секрете из-за постоянных угроз, которые поступают паре с территории Украины.
Глава ЛБИ также поделилась, как планирует отмечать годовщину отношений со своим любимым. Мизулина и Дронов намерены устроить празднование в узком семейном кругу, без пафоса, камер и внимания СМИ.
«Мы считаем, что сейчас не время и не место для больших торжеств. Гибнут постоянно люди, и это будет неправильно. В этом наша общая семейная позиция», — подчеркнула Мизулина.Ранее выяснилось, как пара будет встречать Новый год.