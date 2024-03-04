Нехватка военнослужащих в личном составе ВСУ приведет Киев к трагедии

Фото: iStock/Collab Media
Украина столкнулась со значительным сокращением армейских частей, готовых вести боевые действия. Об этом сообщил советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец в комментарии The Washington Post.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что новая волна мобилизации на Украине будет отложена до проведения аудита в ВСУ. Этим займется новый главнокомандующий Александр Сырский.
Читайте также:
ВСУ перебросили свои резервные войска под Авдеевку
Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ
В ЛДПР рассказали, как завершится СВО
Мария Федоровцева