Обломки ранее сбитого БПЛА нашли в лесу под Калугой

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Обломки сбитого беспилотника Украины нашли в лесу под Калугой, на месте работают оперативники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», – говорится в сообщении.
Чиновник призвал местных жителей при обнаружении обломков техники не прикасаться и не приближаться к ним. Украинские боевики регулярно обстреливают российские территории. Кроме того, в воздушном пространстве РФ периодически наблюдают иностранных дронов-разведчиков. Подобную технику видели в районе Черноморского побережья.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины.
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Никита Кротов