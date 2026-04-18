Неизвестные напали на военкомов на Украине
В помещение Яворовского районного военкомата во Львовской области Украины ворвались трое злоумышленников и попытались напасть на военнослужащих взвода охраны. Об этом сообщила пресс-служба областного военкомата.
Инцидент произошел в пятницу примерно в 22:20 по московскому времени. Нападавших удалось остановить. Двоих из них задержали, еще одного объявили в розыск. Мотивы нападения и наличие оружия у злоумышленников не уточняются.
В последнее время на Украине участились инциденты, связанные с действиями сотрудников военкоматов на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ. Ситуации с принудительным задержанием граждан для мобилизации нередко вызывают протесты.
Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее жаловалась на случаи травли сотрудников военкоматов и военнослужащих со стороны школьников, связывая это с большим количеством видеороликов о насильственной мобилизации в интернете.
