БПЛА ВСУ атаковали российские промышленные предприятия в Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что промышленные объекты в Новокуйбышевске и Сызрани подверглись атаке вражеских беспилотников.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, развернули оперативные штабы.
«Продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область. Зафиксировали прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», — написал глава региона в своем Max.Ранее мирная жительница Воронежа пострадала в результате атаки ВСУ.