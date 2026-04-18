БПЛА ВСУ атаковали российские промышленные предприятия в Самарской области
Фото: istockphoto/bbsferrari

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что промышленные объекты в Новокуйбышевске и Сызрани подверглись атаке вражеских беспилотников.



По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, развернули оперативные штабы.

«Продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область. Зафиксировали прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», — написал глава региона в своем Max.
Ранее мирная жительница Воронежа пострадала в результате атаки ВСУ.
Никита Кротов

