Мирная жительница Воронежа пострадала в результате атаки ВСУ
Мирная жительница Воронежа пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, девушка получила ушиб плеча при падении обломков БПЛА. Медики оказали ей всю необходимую помощь, после чего отпустили домой.
Всего за ночь над регионом сбили 44 беспилотника ВСУ. В Воронеже выявили повреждения строящегося многоквартирного дома, магазина и автомобиля, на который упали фрагменты дрона.
В настоящий момент на местах происшествий работают оперативные службы. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения.
Ранее сообщалось, что украинский дрон при падении выбил окна в здании роддома в Новокуйбышевске Самарской области.
