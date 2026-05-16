Снарядный голод» ВСУ, охота «Панциря» на БПЛА и инспекция Генштабом ВС РФ группировки «Запад»: последние новости СВО на 16 мая
Обстановка в зоне специальной военной операции остаётся динамичной. Российские подразделения продолжают методично вскрывать и уничтожать вражеские склады, узлы связи и воздушные цели противника. Расчёты FPV-дронов лишают ВСУ артиллерийских боеприпасов, комплексы «Панцирь-С» сбивают беспилотники, а мотострелки и танкисты расширяют плацдармы на харьковском и лиманском направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».
Дроны ВС РФ лишили ВСУ снарядовРасчёт ударных FPV-беспилотников ВС РФ вскрыл и ликвидировал пункт хранения артиллерийских боеприпасов противника. Объект находился в лесополосе на Добропольском участке специальной военной операции.
Пока разведывательный дрон обследовал вражеские позиции, операторы засекли схрон с боеприпасами. После получения точных координат в воздух поднялись ударные коптеры. Искусно лавируя между стволами деревьев, пилоты БПЛА поразили цель с высокой точностью. Мощная детонация не только уничтожила сам склад, но и повредила расположенные поблизости блиндажи с личным составом ВСУ. Хитроумная маскировка и даже станции радиоэлектронной борьбы не спасли украинскую сторону от метких ударов дроноводов российских военных.
Уничтожение вражеского артиллерийского склада с помощью FPV-дронов вызвало у противника настоящий «снарядный голод». Как результат — артиллерийские расчёты ВСУ лишились боеприкасов, что серьёзно облегчило продвижение вперёд штурмовых отрядов группировки «Центр» на этом направлении.
«Панцирь-С» сбил вражеский БПЛАДежурный расчёт зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» от группировки «Запад» ликвидировал беспилотник ВСУ. Комплекс оснащён 12 зенитными ракетами и двумя 30-мм спаренными пушками (боекомплект — 1400 выстрелов). Такое вооружение позволяет поражать любые воздушные цели в пределах установленного диапазона. Расчёты оперативно меняют местоположение. После перемещения они могут перейти из дежурного состояния в боевой режим всего за 10 секунд.
Узлы связи ВСУ уничтожены в Харьковской областиОператоры беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали пункты управления БПЛА и антенны подразделений ВСУ. Благодаря непрерывной воздушной разведке российские военные вскрыли позиции, откуда украинские боевики вели дроны и обеспечивали связь с передачей данных.
Выявленные координаты тут же ушли на командование и к пилотам ударных коптеров. Те точечными ударами поразили командные узлы неонацистов и их антенные системы.
Между расчётами и штабом отлажена устойчивая связь через штатные средства — управление подразделениями идёт 24/7. Дополнительно развёрнуты оптоволокно и спутниковые тарелки, дающие бойцам качественный интернет. Объективный контроль поражения транслируется в реальном времени на командный пункт через внутренние военные мессенджеры и платформы Минобороны России.
Начальник Генштаба Минобороны РФ оценил наступление группировки «Запад»Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал подразделения группировки «Запад». На командном пункте он заслушал доклад генерал-полковника Сергея Кузовлева об оперативной обстановке и ходе боевых задач.
Герасимов отметил, что соединения ведут активное наступление на фронте. 6-я армия продвигается западнее Купянска на Шевченково. Освобождена Кутковка, идут бои в Великой Шапковке. 1-я танковая армия взяла под контроль Боровую. В Шийковке наши штурмовые отряды удерживают более половины поселка.
20-я армия после полного освобождения ЛНР наступает на запад Харьковской области. Бои идут за Новый Мир, Дружелюбовку и Чернещину. Также продолжается зачистка Святогорска в ДНР. Штурмовики 25-й армии освободили 85% Красного Лимана — важного ж/д узла. Противника добивают в нацпарке «Святые горы».
В финале проверки генерал армии вручил отличившимся военнослужащим государственные награды, поблагодарив их за мужество и героизм.