Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно, где будут храниться переданные Украине истребители F-16

Стало известно, где будут храниться переданные Украине истребители F-16

Военэксперт Ньюдик: часть переданных ВСУ F-16 разместят в странах ЕС
01 августа 2024, 18:17
Фото: iStock/Maikel de Vaan

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Большая часть истребителей F-16, переданных Украине, будет базироваться на аэродромах в Европе. Об этом написал обозреватель издания TWZ Томас Ньюдик в своей статье.
При этом он предполагает, что часть самолетов будет рассредоточена внутри Украины.

«Самолеты, участвующие в боевых действиях, также могут быть выведены с Украины и, вероятно, могут пройти обстоятельное техобслуживание за пределами страны», — считает Ньюдик.



По его словам, некоторые истребители могут быть использованы для обучения пилотов ВСУ за пределами Украины. Еще часть из них составят стратегический резерв, который расположится на аэродромах в западных странах.

Ньюдик напомнил, что Киеву всего обещано около 85 истребителей F-16. Поставить их планируется из Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии. При этом первая партия F-16 уже поступила на Украину.

Появились свидетельства того, что первые истребители F-16, переданные Киеву Западом, уже находятся на Украине. Один из самолётов замечен пролетающим в небе над Львовом.

Читайте также:

Песков оценил появление истребителей F-16 на Украине

Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу

Названо российское оружие, которое представляет главную угрозу для F-16
#самолёты
#оружие
#страны
#партия
#всу
#песков
#истребители
Появились подробности о службе сына Пескова в зоне СВО
Песков: старший сын не получил ни царапины в зоне СВО, отслужив полгода
01 августа 2024, 18:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его сын Николай во время службы в зоне СВО не получил ни царапины, но потерял друзей. Подробности он привел в интервью для радио «Комсомольская правда».
Песков отметил, что сын часто говорит о службе в зоне спецоперации.

«Я не думаю, что это как-то должно стать достоянием общественности. Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что решение отправиться в зону проведения спецоперации его сын принял добровольно и заключил контракт на полгода, который честно отработал.

По словам Пескова, его сын хранит «фронтовое братство» с бывшими сослуживцами. Ребята собираются, навещают родителей погибших товарищей и ждут победы.

Читайте также:

Песков назвал «не делом Кремля» арест экс-замминистра обороны РФ Булгакова

Песков оценил появление истребителей F-16 на Украине

Песков отказался комментировать возможный обмен заключенными между РФ и США
#арест
#контракт
#песков
#рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо российское оружие, которое представляет главную угрозу для F-16
Sky News: самолеты F-16 ВСУ столкнутся с грозными системами ПВО РФ С-300 и С-400
01 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/Marina Denisenko

Переданные Украине истребители F-16 столкнутся с российскими ЗРК С-300 и С-400. Об этом пишет Sky News.
«Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе», — говорится в статье.

При этом отмечается, F-16 будут очень уязвимы при российских ракетных ударах по аэродромам их базирования. Кроме того, американские истребители могут уничтожаться дальнобойными артиллерийскими системами.

Также автор статьи утверждает, что самую большую угрозу для F-16 представляют российские самолеты Су-35. Они имеют радары дальнего действия, благодаря которым эти истребители могут отслеживать и поражать до восьми целей в одно время.

Читайте также:

Песков оценил появление истребителей F-16 на Украине

Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу

Стало известно, откуда и сколько истребителей F-16 поставили на Украину
#самолёты
#картина
#нато
#песков
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ оставили ключевые высоты в районе Клещеевки
01 августа 2024, 17:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покинули ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Отмечается, что ВСУ также покинули высоты на данном направлении.

По данным силовых структур, украинские войска отошли от населённого пункта, понеся большие потери. Также на данном участке фронта «надломилась» оборона ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированные удары по нескольким районам Донецка и Горловки. В общей сложности с 9:00 до 13:20 по московскому времени украинская армия выпустила 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский признал сложную для ВСУ ситуацию на Северском направлении

Военэксперт Артамонов объяснил применение «Искандеров» в боях с ВСУ

«Достаётся пропиаренным батальонам»: пленный рассказал о распределении оружия НАТО
#сво
#всу
#вс рф
#днр
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главком ВСУ Сырский признал сложную для ВСУ ситуацию на Северском направлении
01 августа 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Diy13

Ситуация на Северском направлении в Донбассе сложная для Вооружённых сил Украины из-за высокой интенсивности боёв. Это признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В своём телеграм-канале он написал, что трое суток находился на восточном участке фронта, в тех частях, которые держат оборону на Торецком и Харьковском направлении.

«Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы», — написал украинский военачальник.

Речь идёт об участке фронта к северо-востоку от городов Артёмовск (украинское название Бахмут) и Соледар в ДНР. Сырский также отметил, что ожесточённые бои продолжаются на Купянском направлении, в районах Песчаного, Стельмаховки и Макеевки.

Читайте также:

Военэксперт Артамонов объяснил применение «Искандеров» в боях с ВСУ

Пленный боец ВСУ уговорил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ под Артемовском

ВС РФ поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
#днр
#сво
#соледар
#всу
#участок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Артамонов объяснил применение «Искандеров» в боях с ВСУ
01 августа 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов заявил, что применение ракет «Искандер» для уничтожения сил противника необходимо в зоне проведения спецоперации, поскольку другие методы воздействия на ВСУ не эффективны.
«Это необходимо для изменения линии фронта. Более мягкие методы воздействия на ВСУ и на руководство киевской хунты оказались неэффективными или недостаточно эффективными. Соответственно, происходит переход к более жёстким средствам воздействия», — пояснил в беседе с «Царьградом» Артамонов.

В то же время известно, что после освобождения городов от украинской армии населённые пункты активно восстанавливаются. Так, RT показал кадры нового отремонтированного вокзала Мариуполя. Видео издания демонстрирует каким здание было до и стало после освобождения города.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot производства СШ, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Читайте также:

ВС РФ поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

NYP: Киев не получит необходимое количество F-16 из-за нехватки пилотов

Песков оценил появление истребителей F-16 на Украине
#бпла
#кадры
#всу
#вс рф
#спецоперация
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке
01 августа 2024, 15:38

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ в четверг несколько раз обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что массированный обстрел был зафиксирован с 9:00 до 13:20 мск. В этот период украинские войска выпустили по нескольким районам Донецка и Горловки 11 боеприпасов.

Ранее полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска обстреляли подконтрольный им населённый пункт Петропавловка и уничтожили целую улицу.

Читайте также:

ВС РФ поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

Два человека ранены при атаке дронов ВСУ в районе Шебекино

Освобождение Тимофеевки, продвижение в Часов Яре, крупные потери ВСУ: последние новости СВО
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный боец ВСУ уговорил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ под Артемовском
01 августа 2024, 14:46

Фото: iStock/Diy13

Сдавшийся в российский плен боец ВСУ Альберт Григорович уговорил пятерых своих сослуживцев сложить оружие и сдаться, его слова передает ТАСС.
«Одну из групп я смог спасти, будучи уже в плену у ваших разведчиков. Я ребят ваших, главного по позиции, попросил, говорю, дай мне 5 минут, я поговорю, они сдадутся. Я не хочу, чтобы они умирали, просто тупо из-за дурости. Он мне сказал: хорошо, пять минут, мы тебе доверяем, ты нормальный. Я сразу встал, показал, что я пленный, говорю, у вас нет шансов никуда дойти, ни вести бой с ними», — рассказал Григорович.

Он уточнил сослуживцам, что российские военные уже готовы расстрелять их, и лучше сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Тогда, по словам пленного, они подумали и приняли решение сдаться.

Григорович пояснил, что эта группа была направлена для эвакуации погибшего боевика ВСУ, однако по пути они наткнулись на российскую засаду.
В тот же день еще три украинских пехотинца также сдались в российский плен.

Читайте также:

Пленный ВСУ: колумбийские наемники бросили нас без еды и воды

ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев

Беженец рассказал о возрастных украинских военных под Нью-Йорком в ДНР
#военные
#днр
#всу
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
01 августа 2024, 14:44

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot производства СШ, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также отмечается, что за минувшие сутки средствами ПВО сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 61 украинский беспилотник.

Читайте также:

«Принципиально изменилось»: Что стало с Минобороны и СВО после назначения Белоусова

Освобождение Тимофеевки, продвижение в Часов Яре, крупные потери ВСУ: последние новости СВО

«Достаётся пропиаренным батальонам»: пленный рассказал о распределении оружия НАТО
#вс рф
#минобороны рф
#сво
#беспилотник
#нато
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека ранены при атаке дронов ВСУ в районе Шебекино
Гладков: два человека ранены при атаке дронов вблизи Шебекино
01 августа 2024, 14:34

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекинский городской округ, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также еще один дрон атаковал припаркованный автомобиль в Шебекино, при этом в рядом стоящем здании выбило окна и посекло фасад.

Третий вражеский беспилотник взорвался на парковке производственного предприятия. Также взрывное устройство было сброшено на жилой дом в селе Нежеголь, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Кроме того, после сброса взрывного устройства в селе Ржевка загорелась сухая трава.

В селе Муром в частном доме после атаки дрона повреждена крыша частного дома, еще один взорвался в огороде.

Читайте также:

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом

Мэр Приходько: Украинский дрон атаковал трамвай в Горловке

В российском регионе после удара дронов загорелась нефтебаза
#автобус
#беспилотник
#трамвай
#дрон
#женщина
#лечение
#жилой пассажир
#водитель
#возгорание
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф