Стало известно, где будут храниться переданные Украине истребители F-16

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Большая часть истребителей F-16, переданных Украине, будет базироваться на аэродромах в Европе. Об этом написал обозреватель издания TWZ Томас Ньюдик в своей статье.
При этом он предполагает, что часть самолетов будет рассредоточена внутри Украины.
По его словам, некоторые истребители могут быть использованы для обучения пилотов ВСУ за пределами Украины. Еще часть из них составят стратегический резерв, который расположится на аэродромах в западных странах.
Ньюдик напомнил, что Киеву всего обещано около 85 истребителей F-16. Поставить их планируется из Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии. При этом первая партия F-16 уже поступила на Украину.
Появились свидетельства того, что первые истребители F-16, переданные Киеву Западом, уже находятся на Украине. Один из самолётов замечен пролетающим в небе над Львовом.
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«Самолеты, участвующие в боевых действиях, также могут быть выведены с Украины и, вероятно, могут пройти обстоятельное техобслуживание за пределами страны», — считает Ньюдик.
По его словам, некоторые истребители могут быть использованы для обучения пилотов ВСУ за пределами Украины. Еще часть из них составят стратегический резерв, который расположится на аэродромах в западных странах.
Ньюдик напомнил, что Киеву всего обещано около 85 истребителей F-16. Поставить их планируется из Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии. При этом первая партия F-16 уже поступила на Украину.
Появились свидетельства того, что первые истребители F-16, переданные Киеву Западом, уже находятся на Украине. Один из самолётов замечен пролетающим в небе над Львовом.
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Элина Позднякова