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Российские силы полностью освободили Работино, об этом сообщил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.
В Министерстве обороны России об освобождения села Работино в Запорожской области сообщили ещё 15 мая. Однако, в ряде украинских и западных изданиях эту информацию тут же опровергли.
Теперь же освобождение Работино подтвердил журналист крупнейшего немецкого издания Рёпке.
Напомним, село Работино — самый крупный населённый пункт, который Вооружённым силам Украины удалось отбить в ходе контрнаступления, которое прошло летом 2023 года. Западные эксперты преподносили наступления ВСУ как грандиозную операцию, однако, завершилась она практически без успехов.
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Теперь же освобождение Работино подтвердил журналист крупнейшего немецкого издания Рёпке.
Напомним, село Работино — самый крупный населённый пункт, который Вооружённым силам Украины удалось отбить в ходе контрнаступления, которое прошло летом 2023 года. Западные эксперты преподносили наступления ВСУ как грандиозную операцию, однако, завершилась она практически без успехов.
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Евгения Парфентьева