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Село Работино, за которое продолжаются бои, превратилось в могилу для ВСУ, а все попытки украинцев отбить потерянные территории оборачиваются для них огромными потерями, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
По его словам, российская армия выбила противника из села. Вооружённые силы Украины окопались в районе кладбища, расположенного за пределами села. Они предпринимают попытки вернуть утраченные территории, однако, успехом они не оборачиваются.
Ранее Рогов сообщало, что всё село Работино перешло в «серую» зону.
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«Наши военные обернули врага в бегство. Он понес потери в живой силе и откатился назад. Кладбище на северных окраинах Работино стало фактически могилой для боевиков ВСУ, где они несут огромные потери и сразу же отправляются к «батьке их Бандере», — заявил Рогов.
Ранее Рогов сообщало, что всё село Работино перешло в «серую» зону.
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Евгения Парфентьева