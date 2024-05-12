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Работино стало могилой для ВСУ: Рогов рассказал об обстановке на Запорожском фронте

Рогов: Работино превратилось в могилу для ВСУ
12 мая 2024, 11:29
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Село Работино, за которое продолжаются бои, превратилось в могилу для ВСУ, а все попытки украинцев отбить потерянные территории оборачиваются для них огромными потерями, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
По его словам, российская армия выбила противника из села. Вооружённые силы Украины окопались в районе кладбища, расположенного за пределами села. Они предпринимают попытки вернуть утраченные территории, однако, успехом они не оборачиваются.

«Наши военные обернули врага в бегство. Он понес потери в живой силе и откатился назад. Кладбище на северных окраинах Работино стало фактически могилой для боевиков ВСУ, где они несут огромные потери и сразу же отправляются к «батьке их Бандере», — заявил Рогов.



Ранее Рогов сообщало, что всё село Работино перешло в «серую» зону.

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#запорожская область
#работино
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#всу
#сво
Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде
12 мая 2024, 11:46

Фото: istockphoto/lusia599

В Белгороде после попадания украинской ракеты обрушился целый подъезд многоэтажного дома. На данный момент известно как минимум о трёх погибших.
По сообщению телеграм-канала Mash, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести. Существует опасность обрушения всей многоэтажки. Под завалами могут находиться ещё люди. К месту трагедии выехали спасатели МЧС и медики. Проводится экстренная эвакуация жителей дома. К разбору завалов приступят в ближайшее время.

Подъезд в десятиэтажном доме по улице Щорса обрушился в результате попадания снаряда во время обстрела Белгорода ВСУ. Сотрудники МЧС уже начали извлекать людей из-под завалов. Сколько всего пострадавших может находиться под ними, пока неизвестно.

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Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области
Синегубов: из Харьковской области эвакуировали более 4 тыс. человек
12 мая 2024, 11:19

Фото: iStock/Jakub Laichter

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил, что за последние двое суток из населенных пунктов региона было эвакуировано более 4 тысяч человек.
По его словам, 70% эвакуированных в основном находят временное пристанище у своих родственников и близких. Кроме того, было подготовлено почти 900 дополнительных мест для размещения граждан, которым оказывается всесторонняя помощь, включая гуманитарную, медицинскую, психологическую и юридическую.

Украинская национальная полиция также подтвердила, что за два дня была проведена эвакуация 970 жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской общин.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В этот же день мэр Волчанска заявил о проведении эвакуации жителей, отметив, что все дети были успешно вывезены из города.

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Тактика «дикой ласки»: BI выяснил, как ВВС Украины борются с российскими ПВО
12 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/e-crow

Украинские лётчики используют тактику, которую ВВС США применяли во времена войны во Вьетнаме, об этом пишет Buisness Insider.
По информации издания, тактика «дикой ласки» — это манёвр воздушной техники, при котором пилоты реактивных самолётов позволяют радарам противовоздушной обороны противника обнаружить себя, после чего радиолокационные волны отслеживаются до их источника, по тем координатам наносится удар ракетами AGM-88 (HARM), которые поставляются из США с середины 2022 года.

Как объяснил BI аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс, эта тактика является достаточно опасной, однако, «игра стоит свеч».

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#всу
#сво
#пво
#сша
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Военные преступления не имеют срока давности: Пушилин о судьбе Порошенко и Зеленского
Пушилин назвал Зеленского и Порошенко военными преступниками
12 мая 2024, 10:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент Украины Пётр Порошенко являются военными преступниками, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью для РИА Новости.
Напомним, ранее карточки Зеленского и Порошенко появились в базе розыска Министерства внутренних дел РФ, однако, позже они пропали с сайта ведомства.

По словам главы Донецкой Народной Республики, эти люди являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности.

«Если приняты такие решения, если так согласно российскому законодательству, то так тому и быть», — заявил Пушилин, отвечая на вопрос агентства о том, остаётся ли Зеленский в розыске.

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#украина
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МО: Ночью силы ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
12 мая 2024, 10:02

Фото: istockphoto/vladj55

В ночь на 12 мая дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Кроме того, сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) шесть беспилотников ВСУ.
Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что несколько попыток террористических атак на российские регионы были успешно пресечены. Три украинских дрона были уничтожены над Брянской областью, два — над Липецкой, а ещё один — над Волгоградской.

Сегодня, 12 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что обломки сбитого БПЛА упали на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего на предприятии возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано, обошлось без жертв, уточнил глава региона.

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#рф
#служба
#беспилотник
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Из результатов соцопросов стало известно, какой процент украинских беженцев вернётся домой
Соцопрос: Только треть украинских беженцев планирует вернуться домой
12 мая 2024, 09:40

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Всего лишь треть украинских беженцев планирует вернуться домой после окончания спецоперации, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Info Sapiens.
По информации исследовательского агентства Info Sapiens, в настоящий момент за границей находятся порядка пяти миллионов украинских беженцев. Из них примерно 30 процентов — в Германии, еще 22 процента — в Польше. По меньшей мере половина из них не намерена возвращаться на Украину.

Уточняется, что в январе на родину планировали вернуться 26,2 процента беженцев. 26,3 процента украинцев не исключили этого, из них 61 процент — только после окончания боевых действий. 45 процентов украинских беженцев за границей работают, и 60 процентов из них получают больше, чем на родине.

Украинцы признались, что в странах, которые приняли их как беженцев, им живётся гораздо лучше, чем на родине, именно поэтому возвращаться назад они не планируют.

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#украина
#беженцы
#польша
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Hill: На Западе почти нет экспертов, считающих возможной победу Украины
12 мая 2024, 09:19

Фото: istockphoto/ValleraTo

В течение последних двух лет никто из западных военных экспертов не высказывал мнения о возможности победы Украины в противостоянии с Россией. Об этом заявил бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон.
В своей статье для издания The Hill он, опираясь на собственный опыт разговоров с экспертами, пишет, что никто из аналитиков не верит, что Украина может выиграть эту войну. Он также добавил, что НАТО на Украине рискует развязать третью мировую войну, при этом набивая карманы оборонной промышленности.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что спасти Вооружённые силы Украины (ВСУ) от поражения могли бы только полноценные войска Североатлантического альянса. Однако, по его мнению, Украина не имеет стратегического значения для Соединённых Штатов.

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#всу
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На Украине безногому ветерану принесли повестку с коммунальными квитанциями
12 мая 2024, 09:05

Фото: iStock/vadimguzhva

Украинские военкомы отправили повестку безногому ветерану, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, Олег Симороз является ветераном войны. В ходе боевых действий он лишился обеих ног, однако, это не помешало сотрудникам военкомата прислать ему повестку с требованием явиться в пункт ТЦК.

«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета ставили они... Повестку к слову просто тупо приклеили к квитанции за коммуналку», — привод «Страна» слова Симороза.

Ранее издание также сообщало, что Симороза не хотели выпускать из Украины на лечение. В аэропорту от него требовали медицинские документы, несмотря на то, что он стоял перед пограничниками на двух протезах.

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#украина
#мобилизация
#всу
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Гладков: В Шебекино после атаки украинских дронов повреждена ЛЭП
12 мая 2024, 09:05

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Село Шебекино в Белгородской области за утро 12 мая дважды подвергалось атаке украинских беспилотников. В результате повреждена линия электропередачи.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор также уточнил, что после второй атаки получили повреждения объекты на территории двух промышленных предприятий. На одном из них пострадала кровля производственного здания. На другом повреждено помещение столовой. К счастью, обошлось без пострадавших, добавил Гладков. На месте работают оперативные службы.

Из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) без света остались жители Шебекино, а также сел Графовка, Безлюдовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка. Аварийные и ремонтные бригады выехали к месту повреждения для устранения последствий атаки дронов, сообщил губернатор.

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#губернатор
#лэп
#жители
#кровля
#Вячеслав Гладков
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