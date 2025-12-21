21 декабря 2025, 10:46

KSTA: Немецкие наемники будут разгромлены, если вступят в ВСУ

Фото: iStock/Anna_Anikina

Немецкие бойцы в случае вступления в ряды ВСУ будут разгромлены. Об этом сообщил наемник из Германии, передает издание Kölner Stadt-Anzeiger (KSTA).