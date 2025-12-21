Немецкий доброволец ВСУ дал отчаянный совет соотечественникам
Немецкие бойцы в случае вступления в ряды ВСУ будут разгромлены. Об этом сообщил наемник из Германии, передает издание Kölner Stadt-Anzeiger (KSTA).
По словам наемника, положение украинских военных безвыходное. Он добавил, что в настоящее время ситуация на линии боевого соприкосновения отличается от той, что наблюдалась в 2023 и 2024 годах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
