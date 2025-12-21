Формирование котла под Красным Лиманом, успехи ВС РФ под Сумами, освобождение сёл Высокое и Светлое: последние новости СВО на 21 декабря
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение новых участков, блокирование противника и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ развивают успех, удерживая высокий темп наступления в Сумской области. Украинские формирования, деморализованные непрерывным натиском, неспособны организовать эффективную оборону. Российские военные за минувшие сутки продвинулись на ряде участков, заняв несколько лесных массивов, общий прирост территории составил свыше одного километра.
Российская армия взяла под контроль Высокое, в ходе боя были захвачены в плен 13 бойцов 119-й бригады теробороны ВСУ, включая командира роты. Военнослужащие сдались после прямого запрета командования оставлять позиции под угрозой уничтожения с воздуха. Огневым поражением сорвана попытка переброски подразделений 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в район Кондратовки. Воздушные удары по украинским укреплениям продолжают наноситься в районе Рыжевки.
Харьковская областьРоссийские военные продолжают активное продвижение на большей части линии фронта в Харьковской области. Передовые отряды противника, неся урон, оставляют занимаемые рубежи. По их укрытиям ведут точечное огневое воздействие авиация и тяжелая реактивная артиллерия. Возле Старицы занято четыре рубежа в лесных кварталах с общим продвижением до 450 метров. Юго-западнее Лимана сломлено сопротивление трех опорных узлов обороны ВСУ, прирост территории достиг 300 метров.
В Вильче освобождено более двадцати пяти домовладений, продвижение составило 300 метров. Личный состав 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ начал неорганизованный отход из населенного пункта по полям, подвергаясь воздушным атакам с обеих сторон. В Волчанских Хуторах огнем РСЗО поражены места сосредоточения 157-й омбр, пехота продвинулась на 200 метров и закрепилась. На участке Меловое-Хатнее взяты под контроль лесные позиции, продвижение достигло 350 метров. Авиаударами нейтрализованы опорные пункты 22-й омбр в районе Красноярского.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении продолжаются активные наступательные действия. В результате успешной операции подразделения ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом Лукьяновское. В настоящее время проводятся мероприятия по зачистке территории. Развивая успех, российские военные ведут наступление в направлении села Веселянка. Противник, опасаясь прорыва на фланге и ухудшения оперативной обстановки, предпринимает срочные меры по переброске резервных подразделений на новый оборонительный рубеж Магдалиновка – Павловка.
Гуляйпольское направлениеНа участке фронта в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные боевые действия. За минувшие сутки ВС РФ форсировали реку Гайчур в трех местах. Данный тактический успех позволил создать устойчивые плацдармы и продолжить наступление. Основные усилия сосредоточены на продвижении в сторону населенных пунктов Косовцево, Терноватого, Братского и Андреевки, что оказывает дополнительное давление на оборону противника. В самом Гуляйполе сохраняется крайне напряженная обстановка. Идут тяжелые бои в центральной части города.
Окруженные украинские формирования находятся в сложном положении. Последняя сохраняющаяся транспортная артерия для их снабжения или отхода — улица Шевченко — находится под постоянным огневым контролем российской артиллерии. Согласно сообщениям из открытых источников, в штабах ВСУ уже открыто обсуждают сроки возможной потери контроля над городом, что указывает на критическое состояние их группировки в данном районе.