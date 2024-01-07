Немецкий генерал Бюлер заявил о неэффективности украинских систем ПВО

Фото: istockphoto/Alexyz3d
Украинские системы противовоздушной обороны практически бессильны против российских крылатых ракет. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер.
Бюлер указал, что украинские средства ПВО не могут сбить эту ракету из-за её высокой гиперзвуковой скорости (около трёх с половиной скоростей звука) и сложной траектории, делающей боевой снаряд практически неуязвимым.
Читайте также:
В Великобритании заявили об истерике Залужного из-за ударов ВС РФ
Украину предупредили о более мощных российских ракетах
Киевский эксперт Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ
Александр Бойцов