Украину предупредили о более мощных российских ракетах

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Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Россия до сих пор не использовала ракету «Циркон», одну из самых разрушительных и мощных, для атак на стратегические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поделился своими предположениями в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Мы не располагаем информацией о количестве таких ракет в арсенале, но это гиперзвуковое оружие с не предсказуемой траекторией полёта. Мы можем только представить, что может произойти, если они решат его применить», — отметил Меркурис.Читайте также:
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