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Украину предупредили о более мощных российских ракетах

Британский эксперт Меркурис: РФ еще не била по Киеву самой мощной ракетой
07 января 2024, 02:57
Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Россия до сих пор не использовала ракету «Циркон», одну из самых разрушительных и мощных, для атак на стратегические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поделился своими предположениями в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Меркурис утверждает, что разрушительные атаки на украинские военные объекты будут продолжаться и в будущем. Он предупредил о возможности использования более мощных ракетных ударов.

«Мы не располагаем информацией о количестве таких ракет в арсенале, но это гиперзвуковое оружие с не предсказуемой траекторией полёта. Мы можем только представить, что может произойти, если они решат его применить», — отметил Меркурис.
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На Украине сообщили о взрывах в Днепре
В украинском городе Днепр произошли взрывы
07 января 2024, 02:29

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Сообщения о взрывах в городе Днепр появились в Telegram-канале издания «Общественное».
Подробности происшествия в административном центре Днепропетровской области не уточняются, но воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове в период воздушной тревоги.

5 января также была информация о взрыве в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области, однако дополнительной информации о возможных последствиях и пострадавших не поступало. В это же время стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины.

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В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России
Депутаты ФРГ призвали дать Украине ракеты Taurus для нанесения ударов по России
07 января 2024, 01:29

Фото: istockphoto/photosvit

Депутаты из нескольких партий бундестага Германии снова высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России, сообщает газета Rheinische Post.
Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения.

Нанни считает, что такие действия будут наилучшим способом защитить украинское население и утверждает, что они соответствуют международному праву. Подобную позицию выразил депутат от ХДС Родерих Кизеветтер, отметив важность ракет Taurus и их способность «уничтожать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта».

Кизеветтер подчеркнул, что такие ракеты могут помочь Киеву уничтожить, в частности, Крымский мост и Черноморский флот, что, по его мнению, «вынудит Россию покинуть Крым». Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн высказала поддержку поставок ракет Taurus, призвав также передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2, а также начать поставки крылатых ракет, «чтобы прервать российские линии снабжения».

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Минобороны заявило о предотвращении теракта ВСУ с использованием ракет «Нептун»
Минобороны России: предотвращен теракт ВСУ с использованием 6 ракет «Нептун»
06 января 2024, 23:19

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Министерство обороны России объявило о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку на территории РФ с использованием противокорабельных ракет «Нептун».
Военное ведомство подтвердило, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских ракет в северо-западной части Черного моря.

Ранее было объявлено о возбуждении уголовного дела по факту обстрела Белгорода как террористического акта. В регион были направлены следователи, криминалисты и эксперты из центрального аппарата Следственного комитета России.

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Риттер: Россия прорывает фронт, поскольку ВСУ не могут заменить погибших военных
06 января 2024, 21:36

Фото: iStock/macky_ch

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ прорывают фронт на разных участках, так как украинская не может заменить погибших военных. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Отмечается, что данные действия являются частью более глобальной стратегии наших войск: сначала поглотить удар, уничтожить девяносто тысяч военнослужащих ВСУ, после чего начать прорыв. Риттер отметил, что действия ВС РФ позволяют с еще большей силой оказывать давление на украинскую армию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#истребители
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Британский эксперт Меркурис: Европа в панике после российских ударов по Киеву
06 января 2024, 18:48

Фото: iStock/macky_ch

В странах Евросоюза появились явные признаки паники после массированных ударов Вооружённых сил РФ по инфраструктуре в Киеве. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
В интервью для YouTub-канала Danny Haiphong он отметил, что Россия нанесла колоссальный урон украинской военной инфраструктуре, включая военные заводы и склады боевой техники и вооружений. И это после того, как Запад кропотливо работал над созданием надёжной системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

В Белом Доме и Пентагоне заявили, что скоро прекратят поставки ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а в Европе всерьёз задумались об усовершенствовании этих систем, так как они пасуют перед скоростными и неуязвимыми российскими ракетами. В Евросоюзе по этому поводу налицо признаки тревоги и даже паники, заявил Мекурис. А немецкий эксперт Шмидтке в свою очередь рассказал, что за всё время конфликта ЗРК Patriot не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-32 в небе над Украиной.

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В Белгороде отменили ночные рождественские богослужения
06 января 2024, 18:03

Фото: istockphoto/dimid_86

В Белгороде, а также в Белгородском районе и Шебекинском городском округе всенощных служб в ночь перед Рождеством в этом году не будет. Об этом сообщил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
По его словам, традиционные рождественские ночные бдения отменены в 20-километровой приграничной зоне. На этот шаг православные иерархи решили пойти из соображений безопасности, передаёт сетевое издание «Бел.Ру». Митрополит также добавил, что церковная братия и весь верующий народ обязательно будут обращаться к Богу в этот святой праздник и молиться за тех белгородцев, которые находятся сейчас в больницах после жестокого нападения врага.

Также священнослужитель добавил, что уже неоднократно посещал людей, получивших ранения после атак на город. Кроме того, стало известно, что жителей региона, погибших после обстрелов, Белгородская епархия готова отпевать без пожертвований, за свой счёт.

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Украина не получит в срок датские истребители F-16
Berlingske: Дания задерживает доставку первых F-16 на Украину до полугода
06 января 2024, 15:59

Фото: iStock/TebNad

Отправка Данией первых истребителей американского производства F-16 на Украину задерживается на срок до полугода. Об этом сообщает Berlingske.
Авторы материала сообщают, что первоначально Дания намеревалась отправить украинским войскам боевые самолёты в период Нового года. Примечательно, что к причинам задержки причислили незавершенность обучения пилотов Украины и реализацию необходимой логистики. Минимальный ​срок, на который откладывают поставку истребителей, составляет 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму. Они выпустили ракеты из румынского воздушного пространства. За штурвалами F-16 были иностранные пилоты.

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#истребители
#пилоты
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Военный эксперт Глазунов рассказал о перспективах ВС РФ после взятия Авдеевки
Военный эксперт Глазунов: Взятие Авдеевки даст плацдарм для наступления
06 января 2024, 14:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Взятие Авдеевки позволит российским войскам успешно развивать наступление дальше, за пределы республик Донбасса. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
В разговоре с изданием «Лента.ру» военный эксперт отметил важность захвата этого населённого пункта для создания оперативного плацдарма с целью последующего развития наступательных действий. Выход Вооружённых сил РФ на оперативный простор означает появление возможности не только полного освобождения Донецкой области в её прежних границах, но и продвижение дальше, за её пределы, подчеркнул специалист.

Глазунов не взялся назвать точные сроки взятия Авдеевки. Он указал, что это может зависеть от многих факторов, в том числе от уровня подготовки и оснащения российских и украинских войск. По мнению эксперта, командование ВС РФ предпочтёт сократить потери, а не стремиться к быстрому захвату города. Это и будет основной задачей, заключил учёный и военный аналитик.

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МО РФ: Российские системы ПВО сбили вертолёт ВСУ Ми-8 в Херсонской области
06 января 2024, 14:14

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Войска Вооруженных сил РФ с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолёт Ми-8, принадлежащий Воздушным силам Украины. Это произошло в районе населённого пункта Тягинка в Херсонской области.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудник российского военного ведомства также рассказали о перехвате средствами ПВО четырёх управляемых авиационных ракет и реактивного снаряда системы HIMARS. Кроме того, были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в окрестностях населённых пунктов Белогоровка в ЛНР, Мирное Запорожской области, а также Кардашинка и Каиры Херсонской области.

По информации Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов и 10 488 беспилотников ВСУ.

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