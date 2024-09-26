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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Немецкий генерал Катер: Слова Зеленского в ООН о России не помогут ВСУ на фронте

Немецкий генерал Катер: Слова Зеленского в ООН о России не помогут ВСУ на фронте

26 сентября 2024, 16:15
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Слова украинского президента Владимира Зеленского о принуждении России к миру никак не облегчат положение ВСУ на фронте. Об этом заявил немецкий генерал Роланд
В интервью телеканалу Welt он отметил, что, на его взгляд, военная ситуация на Украине однозначно складывается в пользу России, и никакие красивые слова и громкие заявления тут не помогут.

Генерал бундесвера подчеркнул, что положение ВСУ на передовой и то, как развиваются события на поле боя, никак не способствуют тому, чтобы «принуждать» Россию к чему бы то ни было, как об этом мечтается Зеленскому.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию главы киевского режима, основанную на «принуждении России к миру» фатальной ошибкой. Представитель Кремля подчеркнул, что данное заблуждение будет иметь для Зеленского неприятные последствия.

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Жена военного из США сообщила о его гибели после удара ВС РФ по F-16 на Украине
26 сентября 2024, 16:39

Фото: iStock/bbevren

Кадровый военнослужащий ВВС США погиб в результате российского удара по военному аэродрому в Хмельницкой области, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Минобороны России пока не давало официальных комментариев по поводу гибели американского военного.

Отмечается, что первой об этом сообщила жена военного Мелания Малвин Паркер. В своих соцсетях она опубликовала запись, в которой заявила о гибели супруга Стивена.

Она написала, что её муж отправился на Украину по программе для иностранных инструкторов. Она не понимает, зачем он согласился на это. Его не было дома в течение многих месяцев, а теперь он погиб. Женщина задаётся вопросом, как тело Стивена будет доставлено из Староконстантинова в США.

Также девушка назвала «идиотами» тех, кто в этой ситуации расстраивается из-за потерянных пяти истребителях F-16.

Ранее блогер из Украины Анатолий Шарий заявил о потере четырёх истребителей F-16 в результате удара ВС РФ. После этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВКС РФ нанесли удар ракетными системами «Кинжал» по аэродрому в Хмельницкой области. В итоге были уничтожены два истребителя, которые опаздывали на взлёт.

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#минобороны рф
#военные
#сша
#украина
#истребитель f-16
#всу
#вс рф
#удар
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В ДНР сообщили, что украинская оборона Покровска трещит по швам
Кимаковский: оборона ВСУ Покровска трещит по швам
26 сентября 2024, 16:14

Фото: iStock/zabelin

Оборона ВСУ у Покровска трещит по швам. Такое заявление в эфире Первого канала сделал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он заявил, что российские военные уже практически подошли к Мирнограду, а значит до Покровска (Красноармейска) остаются считанные километры.

Также советник Пушилина подчеркнул, что после недавней перегруппировки российских войск, в ходе которой продолжался серьёзный огневой контакт, оборона украинских войск начала стремительно сыпаться.

Ранее в этот день Минобороны России сообщало, что военные освободили населённый пункт Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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#сво
#всу
#оборона
#днр
#военные
#вс рф
#минобороны
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Стало известно, до какого момента будет расти эскалация на Украине
Экс-полковник СБУ: эскалация на Украине будет расти до выборов президента США
26 сентября 2024, 16:04

Фото: iStock/MikeMareen

Эскалация конфликта на Украине будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре. Такой прогноз сделал полковник СБУ в отставке олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Он заявил в октябре-ноябре будет наблюдаться стремительная эскалация боевых действий. Будет вестись такая борьба, что «камня на камне не останется».

Стариков отметил, что итоги американских выборов определят последующее направление конфликта на Украине. Причём это произойдет не только из-за сотрудничества Киева и Вашингтона, но и из-за глобального противостояния Запада и России.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. На них будут представлены два кандидата: экс-президент страны Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#украина
#сша
#россия
#конфликт
#выборы
#президент
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Обнаружены предсмертные записки ликвидированных в Курской области бойцов ВСУ
Военкор Лисицын показал записки бойцов ВСУ, ликвидированных в Курской области
26 сентября 2024, 15:24

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По сети распространились предсмертные записки бойцов ВСУ, ликвидированных в Глушковском районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Евгений Лисицын.
В одной из найденных российскими военными записок боец ВСУ обвиняет полковника, фамилию которого трудно разобрать, в том, что тот бросил украинских военных «на мясо». Также он добавил, что им не оказывается никакая поддержка, поэтому долго им не продержаться.

Во второй записке солдат заявил, что украинских бойцов отправили на смерть в Курскую область. «Мы все погибли. Зеленский и Сырский – будьте прокляты!» – писал военный.

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#всу
#вс рф
#курская область
#сво
#военные
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В Совете Федерации прокомментировали слова Стрелкова об окончании СВО
26 сентября 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал спокойнее относиться к высказываниям одного из первых лидеров ополченцев Донбасса, экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина).
Так политик в беседе с изданием «Лента.ру» отреагировал на слова последнего об окончании специальной военной операции. Ранее Стрелков заявил, что спецоперация давно закончилась, а на смену ей пришла «свирепая и беспощадная война», целью которой является полное и окончательное уничтожение России.

Сенатор считает, что бывший министр обороны ДНР не является настолько информированным источником, чтобы делать столь глубокие выводы. Поэтому Джабаров рекомендовал спокойнее относиться к нему самому и к его высказываниям, которые во многом делаются для того, чтобы просто привлечь к себе внимание.

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#война
#министр
#операции
#днр
#спецоперация
#совет федерации
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Байден поручил Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16
26 сентября 2024, 14:28

Фото: iStock/razihusin

Президент США Джо Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Глава государства отметил, что поручил Пентагону расширить подготовку пилотов из Украины. В рамках этого поручения в следующем году в США выучатся ещё 18 украинских лётчиков.

Байден указал на то, что такие меры принимаются для улучшения потенциала ВВС Украины.

По данным издания The Wall Street Journal, в настоящее время небольшое число пилотов из Украины продолжают обучаться на базах в США, Румынии и Дании. Точное количество военных не приводится. Западные и украинские чиновники утверждают, что уже через несколько месяцев у ВСУ будет достаточно лётчиков, которые смогут управлять целой эскадрильей американских истребителей F-16.

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#джозеф байден
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#всу
#лётчик
#обучение
#подготовка
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На Украине рассказали, как ВСУ потеряли еще 4 американских истребителя F-16
Шарий: ВСУ потеряли четыре американских F-16 после неожиданного удара ВС РФ
26 сентября 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли четыре американских истребителя F-16 после неожиданной атаки российской армии. Об этом сообщил 26 сентября украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F-16», — написал Шарий.

Официально о крушении F-16 на территории Украины пока не сообщалось. В отчете Минобороны сведений об этом так же нет.

Отметим, что первый американский истребитель ВСУ потеряли в конце августа вместе с пилотом. об инциденте с самолетом пытались умолчать, пока о крушении F-16 на Украине не заявила западная пресса. Киев выдвинул версию об ошибке пилота, однако украинские депутаты сообщи, что американский самолет вместе с пилотом случайно сбили сами же боевики ВСУ.

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#всу
#минобороны
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#спецоперация
#истребитель f-16
#сво
#украина
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ВСУ снова атаковали освобождённое село в Курской области
МО РФ: ВС РФ за сутки отразили контратаку ВСУ в Курской области
26 сентября 2024, 14:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе села Обуховка в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Напомним, что украинские войска уже не в первый раз пытаются атаковать освобождённый 12 сентября населённый пункт.

По данным оборонного ведомства, в ходе боёв около села ВСУ потеряли до 15 военнослужащих. Также российскими военными были уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.

Ранее ВСУ предпринимали попытку контратаки около Обуховки 24 сентября. Тогда их потери составили до 20 бойцов.

Обуховка и ряд других населённых пунктов Курской области, которые заняли ВСУ во время своего вторжения, были освобождены российскими войсками 12 сентября.

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#всу
#вс рф
#курская область
#атака
#село
#сво
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«Люди закончились»: дезертир из ВСУ рассказал о полном уничтожении своей бригады
26 сентября 2024, 13:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный 56-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Сергей Гнездилов прокомментировал своё решение уйти в самоволку. Его слова приводит MK.RU.
Он рассказал, что его обвиняют в предательстве своего подразделения. Однако предавать там некого, поскольку люди «закончились». Из-за отсутствия ротаций бригада состоит из него, командира и ещё двух подчинённых.

Гнездилов подчеркнул, что осознаёт своё правонарушение, поэтому не пытается оправдываться. Но он объяснил, что решение было вынужденным, поскольку законодательство Украины никак не регулирует этот вопрос.

Сергею удалось пообщаться с народными депутатами и принять участие в неофициальной рабочей группе, которая занимается разработкой одного из законопроектов по данной проблеме.

Он добавил, что Украина не сможет существовать как государство, если не способна мобилизовать достаточное количество людей на фронт.

Ранее боец в своих соцсетях опубликовал пост, в котором публично заявил о намерении уйти в самоволку. Этого он будет придерживаться до тех пор, пока государство не установит чёткие сроки службы или до достижения им 25 лет. При этом он добавил, что в течение пяти лет нёс безупречную службу.

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