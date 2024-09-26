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Слова украинского президента Владимира Зеленского о принуждении России к миру никак не облегчат положение ВСУ на фронте. Об этом заявил немецкий генерал Роланд
В интервью телеканалу Welt он отметил, что, на его взгляд, военная ситуация на Украине однозначно складывается в пользу России, и никакие красивые слова и громкие заявления тут не помогут.
Генерал бундесвера подчеркнул, что положение ВСУ на передовой и то, как развиваются события на поле боя, никак не способствуют тому, чтобы «принуждать» Россию к чему бы то ни было, как об этом мечтается Зеленскому.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию главы киевского режима, основанную на «принуждении России к миру» фатальной ошибкой. Представитель Кремля подчеркнул, что данное заблуждение будет иметь для Зеленского неприятные последствия.
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Генерал бундесвера подчеркнул, что положение ВСУ на передовой и то, как развиваются события на поле боя, никак не способствуют тому, чтобы «принуждать» Россию к чему бы то ни было, как об этом мечтается Зеленскому.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию главы киевского режима, основанную на «принуждении России к миру» фатальной ошибкой. Представитель Кремля подчеркнул, что данное заблуждение будет иметь для Зеленского неприятные последствия.
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Александр Бойцов