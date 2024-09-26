Меркурис: Зеленский практически признал неспособность ВСУ продолжать войну

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Украинский президент Владимир Зеленский фактически признал неспособность военнослужащих Вооружённых сил Украины продолжать боевые действия. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он отметил, что глава киевского режима говорит о критической ситуации, в которой оказалась Украина, о том, что страна почти исчерпала все свои ресурсы и не может продолжать воевать так, как сейчас.
По мнению Меркуриса, украинский президент отдаёт себе отчёт обо всех существующих проблемах, но всё равно продолжает говорить о так называемом «плане победы» и утверждает, что вступления Украины в НАТО будет достаточно для заключения мира на условиях Киева. При этом, считает эксперт, кроме «нескольких человек в СМИ», никто не верит этим утверждениям.
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«Он делает такие признания, которых никогда не позволял себе раньше», — подчеркнул аналитик.
По мнению Меркуриса, украинский президент отдаёт себе отчёт обо всех существующих проблемах, но всё равно продолжает говорить о так называемом «плане победы» и утверждает, что вступления Украины в НАТО будет достаточно для заключения мира на условиях Киева. При этом, считает эксперт, кроме «нескольких человек в СМИ», никто не верит этим утверждениям.
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Александр Бойцов