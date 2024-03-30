Немецкий генерал оценил возможность отправки западных войск на Украину

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Отправка военных из стран Запада на Украину не изменит ситуацию в зоне СВО. Таким мнением поделился немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в эфире телерадиокомпании MDR.
По его словам, ввод войск иностранного контингента приведет к эскалации конфликта, что не может допустить украинское руководство.
Он также обратил внимание на то, что западные военные уже ранее принимали участие в военных действиях. При этом в командных структурах часто царил хаос, заявил Бюлер
Он посоветовал «держаться подальше» от реализации подобных замыслов на практике, однако добавил, что прекращать угрозы, содержащие сведения об отправке войск на Украину, не стоит.
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Он также обратил внимание на то, что западные военные уже ранее принимали участие в военных действиях. При этом в командных структурах часто царил хаос, заявил Бюлер
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Анастасия Хохлова