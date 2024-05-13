Немецкий генерал сделал безумное заявление о российских ракетах

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Российские ракеты можно уничтожать с территории стран НАТО. Такое заявление сделал отставной немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt.
«Страх эскалации, что мы будет втянуты напрямую в этот конфликт, преувеличен. Я считаю это предложение (сбивать российские ракеты. – ред.) очень разумным», — утверждает Виттман.
По его словам, подобные действия помогут разгрузить украинскую противовоздушную оборону, которую можно будет эффективнее использовать для защиты участков фронта.
Ранее заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. По его словам, на уровне Североатлантического альянса, где решения принимаются консенсусом, нет ни планов, ни политического намерения разворачивать свои силы на Украине.
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Элина Позднякова