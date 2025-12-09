ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по 8 населенным пунктам в Херсонской области
В Херсонской области обстрелам подверглись 8 населенных пунктов. Об этом пишет РИА Новости.
Украинские боевики нанесли 40 артиллерийских ударов за сутки. В течение дня произошло 20 атак из ствольной артиллерии, а еще 20 обстрелов зафиксировали ночью.
Среди пострадавших населенных пунктов оказались Каиры, Новая Каховка, Каховка, Алешки, Князе-Григорьевка, Днепряны, Казачьи Лагеря и Новая Маячка. Представитель экстренных служб сообщил о серьезной угрозе для местных жителей. Ситуация остается напряженной, власти призывают граждан соблюдать осторожность.
