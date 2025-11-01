Немецкий журналист исказил вопрос Первого канала с приглашением в Красноармейск
Старший редактор по безопасности и конфликтам газеты Bild Юлиан Репке в соцсетях исказил письмо российских журналистов, которые интересовались, поедет ли он в Красноармейск, где заблокированы военнослужащие ВСУ. Об этом рассказал телеведущий Руслан Осташко в эфире программы «Время покажет».
Как оказалось, немецкий репортер воспринял запрос как приглашение и стал публично издеваться над своими коллегами из России. Осташко пояснил, что отправившие письмо журналисты не предлагали Репке посетить в зону боевых действий, а просто уточняли, готов ли он самостоятельно поехать в Купянск и Красноармейск. По словам ведущего, немецкий репортер вновь исказил суть запроса и преподнёс его как троллинг.
Ранее Минобороны России сообщало, что, согласно приказу президента РФ, российские военные обеспечат проезд иностранных журналистов в населённые пункты, где заблокированы боевики ВСУ. Журналисты Первого канала обратились к Репке, так как не увидели реакции западных СМИ на эту информацию.
