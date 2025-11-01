Окруженные в Красноармейске боевики ВСУ сдаются в плен ВС РФ
Украинские военнослужащие, окружённые в районе Красноармейска, начали сдаваться в плен. Об этом сообщило Минобороны РФ, сославшись на допрос одного из боевиков по имени Вячеслав Кревенко.
По словам пленника, его захватили в районе города в Донецкой Народной Республике. Он утверждает, что их оставил командир, из‑за чего они решили не оказывать сопротивления и сдаться.
Кревенко рассказал, что вместе с напарником попытался организовать оборону в частном доме, но затем посчитал, что сопротивление бессмысленно.
Военнопленный также заявил, что им не выдавали медикаменты, а солдаты постоянно испытывали голод и жажду — приходилось собирать дождевую воду. По его словам, на позициях ВСУ сейчас в основном пенсионеры, поскольку «некого уж посылать» на боевые участки.
