Окруженные в Красноармейске боевики ВСУ сдаются в плен ВС РФ

01 ноября 2025, 16:49

Фото: istockphoto/zim286

Украинские военнослужащие, окружённые в районе Красноармейска, начали сдаваться в плен. Об этом сообщило Минобороны РФ, сославшись на допрос одного из боевиков по имени Вячеслав Кревенко.