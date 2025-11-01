01 ноября 2025, 17:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинское командование использует иностранных наемников для деблокирования своих военнослужащих в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Лютый».





По его словам, украинские силы и наемники пытаются незаметно подойти к российским позициям в городе, используя темное время суток, приборы ночного видения и тепловизионные прицелы. Их перемещения выявляются с помощью БПЛА, после чего по целям наносятся удары.





«В небе постоянно дежурят наши БПЛА, и как только мы начинаем по ним работать, они начинают кричать от ран на весь квартал. Что удивительно, кричат они на иностранных языках», — отметил «Лютый».