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Немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории.
Репке задался вопросом, есть ли те, кто знает, как Украина планирует снизить скорость потери своих территорий. Примечательно, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинской армии и высокие потери.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова